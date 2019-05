Tajani es reafirma: Puigdemont no serà diputat sense recollir l'acta a Espanya

El president de la Comissió Europea, Antonio Tajani, ha deixat clar aquest dimarts que el procediment de recollida de l'acta d'eurodiputat per part de l'expresident català Carles Puigdemont és un assumpte espanyol.









Els serveis jurídics de l'Eurocambra asseguren en un informe, que va ser encarregat per Tajani, que la presència de Puigdemont a Madrid (seu de la Junta Electoral Central) "és obligatòria per acatar la Constitució espanyola i poder ser inclòs en la llista comunicada per les autoritats espanyoles al Parlament europeu" tot i l'ordre de detenció nacional que pesa sobre ell a Espanya.





En ser preguntat si el dit informe és definitiu i si això vol dir que l'expresident no podrà assumir l'acta, Tajani ha deixat clar que "l'informe ha dit que és un problema espanyol" i "per això és important fer la mateixa pregunta al Govern espanyol".