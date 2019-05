Els sindicats del Santander veuen insuficients les condicions de l'ERO

Poc després que el Santander anunciés que recol·locaria els treballadors afectats per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), els sindicats han posat la lupa en aquesta proposta i no els ha satisfet.









Els representants dels treballadors amenacen amb bloquejar l'ERO per discriminar oficines.





El sindicat majoritari al banc, CCOO, demana que els empleats tinguin les mateixes condicions que en l'ERO de desembre de 2017 en els serveis centrals de l'entitat.





La proposta del Santander passa pel tancament de 1.150 oficines i reduir la plantilla. Proposa prejubilacions a partir dels 55 anys amb fins al 70 per cent del salari, segons l'edat del treballador. En l'ERO de 2017 es va pactar un percentatge de fins al 80 per cent.





Les parts preveuen reunir-se el 30 de maig per seguir les negociacions, però des de CCOO ja avisen que amb aquestes condicions el banc haurà d'acomiadar a treballadors de forma forçosa, per la qual cosa ara com ara la proposta del Santander no compta amb l'aval sindical.





En concret, l'actual proposta de Santander ofereix als empleats amb entre 53 i 54 anys i 15 anys d'antiguitat prejubilacions amb el 65% del salari fins als 63 anys, descomptant l'atur, més conveni especial, o amb el 55% més els complements voluntaris.