Dimissió en bloc de Podem a Castella-la Manxa després dels mals resultats electorals

La secretària d'Organització de Podem Castella-la Manxa, María Díaz, ha remès per carta al seu homòleg nacional, Pablo Echenique, per comunicar-li que el Consell de Coordinació de la formació a la regió dimiteix en bloc després dels mals resultats de les passades eleccions autonòmiques, en què van perdre els dos diputats que tenien a les Corts castellà-manxecs.









Segons la carta, aquesta decisió va ser presa després de la reunió celebrada aquest mateix dimarts per part del Consell de Coordinació.





"Donats els resultats electorals a Castella-la Manxa i un cop realitzat l'anàlisi pertinent per part d'aquest òrgan, tots els consellers que el conformen presenten la seva dimissió de tots els seus càrrecs i, per tant, sol·licita que es constitueixi una gestora per part de la direcció estatal que assumeixi les seves funcions", afegeix la missiva.





Aquesta gestora s'haurà de fer càrrec dels comandaments de Podem fins a la celebració d'una nova Assemblea Ciutadana Autonòmica.





En els comicis del 26 de maig, Podem-IU-Equo Castella-la Manxa va obtenir 74.372 vots, el que va suposar un 6,9 per cent dels sufragis i no va permetre a la confluència obtenir cap escó.





Per contra, en les eleccions de 2015 Podem obtenir més de 30.000 vots més, un total de 107.463, que van elevar a la formació a un 9,75 per cent dels vots i va permetre que José García Molina i David Llorente entressin al Parlament autonòmic per les províncies de Toledo i Guadalajara, respectivament.