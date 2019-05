Iglesias reconeix els "dolents" resultats de Podem, però vol entrar en el Govern de Sánchez

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reconegut aquest matí que els resultats del seu partit en els comicis municipals, autonòmics i europeus han estat "dolents" i que ara "toca donar la cara i fer autocrítica".









En un missatge al seu compte personal de Twitter, Iglesias ha enviat la seva primera reacció sobre els comicis, després de guardar silenci durant la nit electoral. Així mateix, ha reconegut en el mateix tuit que posaran "tota la seva força" per fer governs que defensin la "justícia social i els drets socials".









Podem ha accentuat aquest diumenge el seu declivi en les eleccions europees, autonòmiques i municipals, en què ha perdut parcel·les importants de poder autonòmic i municipal i en què, a més, s'ha donat una patacada al Parlament europeu, on concorria en coalició amb Izquierda Unida.





Lluny de millorar els seus resultats de les generals de fa un mes, on ja va caure de la tercera a la quarta plaça -per darrere de Ciutadans- en aquesta 'segona volta' la formació morada ha arribat fins i tot a desaparèixer en dues de les 12 comunitats autònomes que han celebrat aquest diumenge eleccions: Cantàbria, on fa quatre anys va collir tres escons, i Castella-la Manxa, on va sumar dos diputats.





BLOC PROGRESSISTA





A mig matí ha realitzat roda de premsa en la seu de la formació morada, on ha assenyalat que "és important construir un bloc de governabilitat progressista en tots els nivells: estatal, autonòmic i municipal, que és el que està fent la dreta, d'altra banda. Ens estem jugant el futur del nostre país".









Aspira a negociar amb Pedro Sánchez un govern de coalició, però ha subratllat que el seu càrrec "estarà a cada moment a la disposició dels inscrits de Podemos".





També ha destacat la unió de la dreta i la divisió de l'esquerra: "Vam ser responsables donant suport a les dues candidatures, Más Madrid i la de Sánchez Mato. No mentim quan vam dir que era important que ambdues tinguessin representació per a un Govern del canvi. A tots ens toca fer autocrítica. La imatge de divisió que ha donat l'esquerra és alguna cosa que ha contribuït al fet que, per desgràcia, la dreta mantingui la Comunitat i recuperi l'Ajuntament".





El secretari general de Podem ha insistit aquest dilluns en roda premsa que la seva formació entri en un Govern de coalició amb Pedro Sánchez i fins i tot crear un bloc de governabilitat en tots els nivells, comunitats autònomes i ajuntaments, malgrat reconèixer els mals resultats obtinguts en les eleccions europees, locals i autonòmiques d'ahir.





En una breu roda de premsa, Iglesias ha anunciat a més que convocarà en les pròximes setmanes un nou Consell Ciutadà Estatal per a avaluar els resultats i ha incidit que la divisió de l'esquerra tant a l'Ajuntament de Madrid com en la Comunitat de Madrid "resta".





"A l'esquerra no ens funciona quan ens dividim i quan ens barallem. Tots haurem de fer autocrítica i saber que la divisió resta", ha assenyalat en ser preguntat pels resultats d'Íñigo Errejón en la comunitat.