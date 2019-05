Valls aposta per Colau i Cs per Collboni per tal que Maragall no sigui alcalde

El líder BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha plantejat aquest dimarts evitar que sigui alcalde de Barcelona el guanyador de les eleccions, Ernest Maragall (ERC), buscant mesures de "responsabilitat" amb l'encara alcaldessa i segona en les eleccions, Ada Colau (BComú), i amb Jaume Collboni (PSC).





"La prioritat és evitar que Barcelona sigui la palanca de l'independentisme", ha dit en roda de premsa, i ha afegit que no entra en cap negociació ni parla d'acords, sinó de principis, i ha sostingut que la política consisteix sovint en escollir l'opció menys dolenta.





"Estic disposat a contribuir a una solució positiva per a Barcelona" i confluir en gestos de responsabilitat, i ha advertit que ho farà tot per evitar que hi hagi un alcalde independentista a la capital catalana, i ha demanat a Colau posicionar-se.





Ha assegurat que ho fa "sense condicions" perquè la prioritat és evitar que la capital catalana tingui un alcalde independentista.









"Tenim la possibilitat d'evitar que Barcelona tingui un alcalde independentista", ha proclamat Valls, que ha demanat superar els missatges llançats en la campanya i treballar en aquest sentit perquè és un moment històric.





Preguntat per si el líder de Cs, Albert Rivera, li ha marcat línies vermelles en aquest debat, ha respost: "A mi no se'm posa cap línia vermella", i ha defensat un cordó sanitari enfront de l'extrema dreta, als populistes i al nacionalisme.





Per part seva, Cs ha emès un comunicat en el qual es desmarca de Valls i aposta abans per Jaume Collboni que per Ada Colau.





El comunicat de Cs assenyala que la formació taronja no vol un alcalde independentista, i afegeix que tampoc vol un de populista.





El text subratlla que "si calgués impedir que hi hagi un alcalde independentista o populista" en la capital catalana, els regidors de Cs negociarien amb un candidat que no sigui ni independentista ni populista".





"Ciutadans està disposat a negociar amb condicions amb el senyor Collboni perquè la ciutat de Barcelona sigui una ciutat oberta i constitucionalista", afegeix, proposant d'aquesta manera que l'alcalde sigui el candidat del PSC.