L'advertència de Valls no li senta bé a Ciutadans

El president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha explicat aquest dimarts que el partit analitzarà els possibles pactes que es poden produir a l'Ajuntament de Barcelona en un comitè intern de negociació de governs i quan prengui una decisió el traslladaran a un òrgan conjunt amb la plataforma BCN Canvi del candidat a l'Alcaldia, Manuel Valls.









En roda de premsa, ha afirmat que no han transcorregut ni 48 hores de les eleccions, de manera que encara no vol fer "càbales" sobre el que pot passar al consistori, i ha insistit que primer el comitè de Cs encarregat d'aquest tema ha de analitzar-lo i emetre informes, cosa que també afecta la resta de possibles acords en altres municipis i comunitats autònomes.





"En els propers dies es donaran a conèixer les propostes per als pactes. Els governs no es constituiran en els municipis fins d'aquí a tres setmanes. Hi ha temps encara per a això", ha indicat.





Un cop aquest comitè faci una proposta sobre "la viabilitat i la conveniència" dels possibles acords a Barcelona, la elevaran a un òrgan de la coalició electoral BCN Canvi-Cs, formada per la plataforma de Valls i Cs.





Aquest òrgan està compost per tres persones de Cs --Carrizosa; l'exdiputat del Parlament i eurodiputat electe Jordi Cañas i el membre de la Mesa de la Cambra Joan García-- i tres de la plataforma de Valls --el nombre tres de la candidatura i exministre socialista, Celestino Corbacho; un dels assessors de Valls Guillermo Basso, i el número 11 de la llista, Carlos Rivadulla--.





Es tracta d'un òrgan que ja ha funcionat com a comitè de campanya aquestes últimes setmanes, i Carrizosa ha subratllat que qualsevol acord que hagi de prendre el grup municipal de BCN Canvi-Cs "haurà de ser ratificat en el si d'aquest òrgan".





En ser preguntat per que el PSC dilluns proposés als partits buscar una alternativa al fet que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, sigui alcalde, que hauria d'incloure al grup de Valls, el dirigent de Cs ha contestat que entén que "el PSC faci les seves càbales i les seves apreciacions", però ha rebutjat valorar aquesta possibilitat fins que el comitè intern del partit no es pronunciï.





ADVERTÈNCIA DE VALLS





Després de l'advertiment de Valls a la nit electoral sobre que trencaria el seu acord amb Cs si el partit taronja pactava amb Vox en municipis i comunitats autònomes, Carrizosa ha recordat que l'exprimer ministre francès ja va criticar el pacte PP-Cs-Vox a Andalusia i no va tenir conseqüències per a la coalició a Barcelona.





"Ja hi va haver certa polèmica en campanya pel pacte al qual vam arribar a Andalusia. Malgrat això, es va continuar la campanya i es va presentar", ha destacat.





El dirigent de Cs també ha lamentat que s'esperaven uns "millors" resultats de Valls, ja que no s'han ajustat a les expectatives que tenien, tot i que ha assenyalat que han millorat els resultats de Cs en les últimes eleccions municipals de 2015.