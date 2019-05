Ciutadans ha d'afrontar una tasca pendent que va deixar a mitges a causa del cicle electoral: trobar un líder que substitueixi Inés Arrimadas al capdavant del partit a Catalunya. Prova de la importància que donen a aquest traspàs de poder des de les files socioliberals, és que Arrimadas no deixarà la direcció del partit a Catalunya fins que l'operació no hagi estat completada.





El salt de Arrimadas a la política nacional va deixar a la formació 'taronja' desproveïda d'un dels seus principals capitals polítics tant dins com fora de Catalunya. Amb el pas dels anys, Arrimadas havia aconseguit rendibilitzar una imatge de "política professional" competent i ordenada, capaç de defensar les seves idees de forma apassionada però amb prou mà esquerra com per adequar-se a l'ambient.









Ciutadans té ara de cobrir aquest buit i no sembla fàcil. Encara que en un primer moment va sonar amb força el nom de Lorena Roldán, el seu nou càrrec com a portaveu al Senat dificultarà que pugui dedicar-se de ple a la política catalana.





Així mateix, també va ser polèmica la seva assistència a la via catalana durant la Diada de 2013. Si bé ella va argumentar que ho va fer per la pressió laboral, les explicacions no han convençut al partit.





Un altre candidat podria ser Carlos Carrizosa, que suma a la seva visibilitat com a portaveu del grup parlamentari seva experiència com a lampista de l'organització. Amb tot, la formació també podria sondejar a altres membres, i fins i tot cooptar a un desconegut al capdavant per donar la sorpresa de la mateixa manera que han fet amb els fitxatges estrella al llarg de la campanya.





A LA BUSCA D'UN CANDIDAT





La manca de relleu natural és urgent. Ciutadans ho ha fiat tot durant massa temps al seu carismàtic líder, Albert Rivera, i ha trigat a desenvolupar perfils de pes per por de fer ombra al seu "número u".





Malgrat que en altres parts d'Espanya han sorgit polítics com Begoña Villacís o Toni Cantó, és difícil trobar segones espases entre els quadres mitjans del partit amb les qualitats adequades per reemplaçar Arrimadas en una posició tan espinosa com ser la veu del constitucionalisme a Catalunya.





L'OPORTUNITAT PER JORDI CAÑAS?





Un altre dels noms que s'han perfilat des del pas de Arrimadas al Congrés ha estat el de Jordi Cañas. L'exnúmero tres Cs a la Cambra Catalana va abandonar la política temporalment després de ser imputat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Però després de la seva absolució, Cañas ha tornat a la primera línia amb la seva inclusió a la llista 'taronja' a les europees, amb la qual ha obtingut un escó a l'Eurocambra.





Cañas seria el candidat favorit de les bases del partit, que han sentit la sortida d'Arrimadas com un abandonament quan Ciutadans havia aconseguit posicionar-se com el més votat en unes eleccions autonòmiques. En contra, hi ha el fet que s'ha mantingut durant diversos anys allunyat del nucli dur de Rivera i que podria preferir un destí més plàcid a Estrasburg que a Barcelona.