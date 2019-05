Carrizosa es perfila com a successor d'Arrimadas al Parlament

Carlos Carrizosa es perfila com el successor d'Inés Arrimadas com a líder de Ciutadans al Parlament de Catalunya, després de la marxa d'ella al Congrés dels Diputats.









L'opció de Lorena Roldán, que també havia sonat en les travesses, sembla cada vegada més descartada.





Mentre es realitza el relleu, Arrimadas no deixarà la direcció del partit a Catalunya, una opció que segons fonts internes ha estat presa per Albert Rivera.





Les alarmes a Cs es van encendre el passat 28 d'abril amb les eleccions generals, ja que la formació taronja no va superar els resultats previstos a Catalunya, ja que en el conjunt d'Espanya el creixement va ser major que en la comunitat.





Una de les principals raons per les quals Roldán ha caigut de la cursa successora és que, poc abans d'afiliar a Cs, a la Diada del 2013 va assistir a la via catalana per la independència. Si bé ella va argumentar que ho va fer per la pressió laboral, les explicacions no han convençut al partit.