Cs convocarà primàries per elegir el relleu d'Arrimadas a Catalunya

El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha explicat aquest dimarts que el partit taronja decidirà el relleu de la líder de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas, en primàries, després que es vagi al Congrés dels Diputats després d'haver estat elegida diputada a les eleccions generals de diumenge.









En roda de premsa, ha assegurat que Arrimadas complirà el seu "compromís" d'anar-se'n al Congrés dels Diputats, per la qual cosa haurà de deixar el Parlament, on és líder de l'oposició.





Ha informat que "la persona que substitueixi Arrimadas la decidiran els militants" en unes primàries en què s'escollirà qui és el candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat.





No obstant això, fins que no se celebrin aquestes primàries, que no ha aclarit quan es produiran, Cs farà els "ajustos" necessaris en el grup del Parlament.





En aquest sentit, Carrizosa ha afirmat que encara no s'ha decidit qui ocuparà la presidència del grup parlamentari i qui serà la líder de l'oposició.