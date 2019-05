Arrimadas s'acomiada del Parlament denunciant missatges de divisió a Catalunya

La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, abans de viatjar a Madrid com a diputada al Congrés, s'ha acomiadat aquest dijous amb un missatge en contra del nacionalisme i del procés sobiranista.





"El nacionalisme sempre ha estat molt difícil de combatre, però us prometo que aquesta vegada tornarà a valer la pena. Els que estan patint el nacionalisme, no estan sols. Ens tindran forts al Parlament i al Congrés", ha afirmat.





Arrimadas ha mostrat un cartell amb una imatge que, tal com ha afirmat, s'ha trobat en sortir de casa seva.





Es tracta d'una pintada en groc que posava 'Passa-ho bé, Inés !!!', al costat de diversos llaços grocs.





"Això és el que els passa a molts ciutadans que lluiten per la llibertat i la democràcia", ha admès, assegurant que el Procés ha fet molt de mal a Catalunya.





ARRIMADAS, CONVENÇUDA DE LA GESTIÓ DE CARRIZOSA I ROLDÁN





Segons la seva opinió, el Parlament és el reflex de "la confrontació i divisió social que genera el nacionalisme", i això considera que es viu a la societat catalana, i per això des del Congrés vol treballar per formar una alternativa que faci possible governar en Catalunya i a la resta d'Espanya.





"Hem viscut una de les etapes més negres de la història democràtica quan una minoria de persones van voler passar per una majoria de catalans", ha censurat la dirigent de Cs, que ha mostrat el seu convenciment que deixa en bones mans la gestió del grup a els diputats de Cs Carlos Carrizosa i Lorena Roldán.





En acabar la seva intervenció, Arrimadas s'ha abraçat en primer lloc amb Carrizosa, i després ha saludat diversos dirigents polítics, també al president de la Generalitat, Quim Torra, i al vicepresident del Govern, Pere Aragonès.