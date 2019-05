Els representants del Govern de Nicolás Maduro i del "president interí", Juan Guaidó, s'han reunit altra vegada aquest dimecres a Oslo, en el marc de la segona ronda de converses, per buscar una sortida consensuada a la crisi política a Veneçuela.





D'acord amb la televisió pública de Noruega, NRK, les parts van tornar a Oslo aquest dilluns per donar continuïtat als contactes indirectes iniciats a mitjan maig per explorar un possible diàleg. Llavors van parlar només a través dels mediadors noruecs, si bé s'espera que en aquesta segona ronda parlin directament.





Les fonts de l'equip de Guaidó consultades pel diari veneçolà 'El Nacional' van indicar aquest dimarts, després del segon dia de converses, que l'agenda que cal tractar és la sortida de Maduro del Palau de Miraflores mitjançant unes eleccions lliures.





Guaidó ha insistit que Noruega és només un dels "mecanismes" als quals recorrerà per aconseguir la triple meta: "cessament de la usurpació, govern de transició i eleccions lliures". "Quan parlem del Grup de Contacte, del Grup de Lima, de Noruega, parlem d'accions", va recalcar aquest dimarts a l'Assemblea Nacional.





El Ministeri d'Exteriors noruec va anunciar dissabte passat que "els representants de les principals forces polítiques a Veneçuela han pres la decisió de tornar a Oslo" aquesta setmana "per continuar el procés (de diàleg)", la qual cosa va ser confirmada posteriorment pel Govern i l'oposició.





El fet que les parts hagin protagonitzat una segona cita a Noruega és un senyal positiu, perquè es produeix després que Maduro hagi avançat un any les eleccions a l'Assemblea Nacional, previstes inicialment per al 2020. El Parlament és l'única institució en mans opositores.





DIÀLEGS FALLITS





Guaidó ha estat emfàtic a l'hora d'aclarir que no es tracta d'un nou diàleg, sinó d'una "mediació". Maduro ja va oferir un diàleg després de les eleccions presidencials del 20 de maig del 2018, però va ser rebutjat per l'oposició veneçolana.





Des que va morir Hugo Chávez, el 2013, el Govern i l'oposició han intentat fins a tres diàlegs que han fracassat. L'últim va tenir lloc entre el setembre del 2017 i el febrer del 2018 a la República Dominicana i va ser el que va estar més a prop de l'acord, però va descarrilar perquè les parts discrepaven sobre quan es celebrarien les eleccions presidencials d'aquest any.





Maduro es va imposar en unes eleccions no reconegudes ni per l'oposició ni per bona part de la comunitat internacional i va iniciar un segon mandat el 10 de gener. Dies després, el 23 d'aquell mes, Guaidó es va proclamar "president interí" de Veneçuela per impedir que el líder 'chavista' completés un altre sexenni a Miraflores.





Des de llavors, la tensió ha anat augmentant. El 30 d'abril, per exemple, hi va haver un intent de cop militar que va permetre alliberar el destacat opositor Leopoldo López. Els Estats Units no descarten una intervenció armada, cosa que Guaidó ha començat a considerar les darreres setmanes, però els països de la regió encara es resisteixen.