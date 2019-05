L'ONCE s'ha unit als actes del Dia Mundial del Medi Ambient, que té lloc el proper 5 de juny, amb la creació de quatre dissenys que aniran impresos en 22 milions de cupons, pertanyents als dies 3, 4, 5 i 6 de juny, amb l'objectiu de commemorar aquesta celebració i conscienciar sobre la conservació de la natura.









Aquesta iniciativa es desenvolupa en col·laboració amb la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual cosa el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, i el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán han presentat aquest dimecres, 29 de maig, el disseny dels cupons, segons han informat en un comunicat.





En aquest sentit, Morán, ha definit a l'ONCE com el "vehicle que fa visibles quatre missatges fonamentals per a la conservació de la natura" i ha destacat la importància d'aquests cupons no resideixen en els premis, sinó en seguir com a societat els missatges que projecten.





Per la seva banda, Carballeda, ha explicat que l'objectiu d'aquests quatre cupons és mentalitzar la societat sobre la cura del planeta i de la naturalesa d'Espanya.





Així, el cupó del 3 de juny inclou la frase 'energia neta per a un planeta sa' i està il·lustrat amb una fotografia de panells solars; el del 4 de juny està protagonitzat per l'aigua i porta escrita la frase 'l'aigua és un patrimoni que cal protegir', alhora que mostra una imatge de la Reserva Natural Fluvial de la Gola Iruelas, a Àvila.





D'altra banda, el cupó del 5 de juny inclou la frase 'Espanya és rica en naturalesa i és la nostra responsabilitat conservar-la' i està il·lustrat amb una fotografia d'un linx ibèric. El cupó del 6 de juny mostra la frase 'els oceans són fonamentals per a la nostra vida', acompanyada d'una fotografia de la gorgònia vermella amb peixos, al Cap de Creus.





Amb aquests 22 milions de cupons, l'ONCE pretén donar suport a la defensa i protecció de la natura, així com els objectius de l'ONU pel Dia Mundial del Medi Ambient, que en aquesta edició està dedicat a la lluita contra la contaminació de l'aire.