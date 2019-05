El percentatge d'embarassades fumadores a Espanya durant 2016 va ser del 20,4 per cent, enfront del 14,3 per cent registrat el 1980, i és superior en dones menors de 30 anys (28,7%) que en les de 30 anys o més (17,6%), segons ha alertat l'Institut de Salut Carlos III a través d'un estudi en més de 40.000 dones espanyoles.





D'acord amb les seves troballes, publicats amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac (31 de maig), les embarassades de nivell educatiu més baix van mostrar una major proporció a fumar (32,9%) que les de nivell intermedi (21,2%) i superior (14,4%). A més, un 66 per cent de les gestants va mantenir el consum durant tot l'embaràs i només un 22 per cent va deixar de fumar durant el primer trimestre.





L'informe, que es presentarà en el proper Congrés Nacional de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), mostra que l'evolució del consum de tabac entre 1980 i 2016 a Espanya va mostrar 4 períodes diferenciats: des de 1980 a 1989 es va registrar un increment mitjà anual l'1,6 per cent; des de 1990 fins 2001 s'observa una estabilització en els mesuraments; a partir del canvi de segle s'inicia un descens anual del 1,4 per cent fins al 2008 i, finalment, sorgeix una desacceleració posterior d'aquesta disminució, reduint-se només un 0,2 per cent anual fins a 2016.





Els investigadors recorden que quan una embarassada fuma, el monòxid de carboni i la nicotina del fum de tabac "pot interferir en el subministrament d'oxigen al fetus". "A més, la nicotina travessa fàcilment la placenta i les concentracions de nicotina en el fetus poden ser fins a un 15 per cent més altes que els nivells materns. Els efectes adversos de l'hàbit de fumar durant l'embaràs inclouen complicacions de l'embaràs, mort fetal, part prematur, un retard en el creixement fetal i baix pes en néixer (el que repercuteix sobre la salut en la infància), així com diversos tipus de defectes congènits greus associats a discapacitat", recorden.





A més, afegeixen que, en alguns casos, fumar durant l'embaràs "també comporta un risc de patir avortaments espontanis i la síndrome de mort sobtada del lactant entre d'altres problemes de salut". "Fins i tot abans de l'embaràs, el tabac és una exposició que s'ha d'evitar perquè pot afectar la fertilitat de la parella i a la formació de les cèl·lules reproductives", puntualitzen.





En aquest context, advoquen perquè Espanya inclogui en la regulació 'antitabac' noves mesures sanitàries "com l'empaquetat genèric en els paquets de cigarrets i altres productes de tabac, així com la prohibició del consum de tabac en vehicles privats on viatgin menors".





"Els pares i altres membres de les famílies i la comunitat també han de prendre mesures per promoure la seva pròpia salut i la dels seus fills, protegint-los dels danys causats pel tabac fins i tot des d'abans de l'embaràs. Mai és massa tard per deixar de fumar. la prevenció és responsabilitat de totes les persones i el tabac és una exposició evitable, de manera que ningú ha de perdre l'oportunitat de prevenir i afavorir un desenvolupament saludable", conclouen dos responsables del projecte, Iñaki Galán i Eva Bermejo.





La mostra de l'estudi, en què han col·laborat l'Estudi Col·laboratiu Espanyol de Malformacions Congènites (ECEMC), l'Institut d'Investigació de Malalties Rares (IIER) i el Centre Nacional d'Epidemiologia, està constituïda per 40.934 dones embarassades, mares dels controls participants en l'estudi ECEMC (nadons sense defectes congènits) registrats en aquest període a tot Espanya.