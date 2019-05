La Taula del Tercer Sector Social ha criticat que els actuals criteris de repartiment de l'IRPF que apliquen tant el Govern central com el Govern "estan perjudicant" a les entitats socials catalanes, que no han rebut ni un euro dels 9,4 milions extra que ha repartit aquest any l'Estat, tot i que estimen que Catalunya aporta el 25% de la recaptació total.









A això se suma que, per als 31 milions d'euros que han rebut, "el Govern no ha tingut en compte els criteris proposats per les entitats" en els canvis que estudia per al finançament del sector, ha lamentat en un comunicat aquest dimecres la Taula, que agrupa més de 3.000 entitats socials.





La presidenta de la plataforma, Francina Alsina, ha afirmat: "Amb aquest model de repartiment, el finançament que reben les entitats socials cada any és més precari. D'una banda, el Govern espanyol aplica uns criteris clarament injustos amb Catalunya i que no respecten ni el compromís ni la confiança "que mostren els ciutadans amb les entitats en marcar la casella del 0,7% d'IRPF.





D'altra banda, senten que el Govern no està contemplant les seves propostes en el canvi en el qual treballa per al sector, que persegueix que l'IRPF serveixi per finançar projectes d'emergència social i que les iniciatives més estructurals i de continuïtat es derivin a la cartera de serveis o altres ajuts.





Les entitats reclamen que aquestes modificacions compten amb alternatives concretes perquè hi ha projectes d'atenció directa que no són un servei bàsic però funcionen des de fa anys i que han quedat sense finançament o s'ha retallat fins a posar en risc la seva continuïtat, al que se sumen altres incidències com retards en el pagament cada vegada més grans.