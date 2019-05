L'Eurocambra prohibeix l'entrada a Puigdemont i Comín

El Parlament Europeu ha impedit aquest dimecres 29 de maig al expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, i al seu exconseller Toni Comín entrar a la seva seu a Brussel·les per tramitar l'acreditació temporal que es dóna als nous eurodiputats, a l'espera que les autoritats espanyoles notifiquin la llista oficial d'eurodiputats.









L'incident s'ha produït passades les 17:00 hores, quan Puigdemont i Comín, eurodiputats electes per la llista de JxCAT a les eleccions de diumenge passat, han intentat accedir a les instal·lacions de l'Eurocambra per sol·licitar el passi provisional que s'atorga als nous diputats mentre es formalitzen les llistes.





No obstant això, quan els dos polítics catalans han arribat, els serveis de seguretat han comprovat que els seus noms apareixien a la llista de nous eurodiputats però marcats per indicar que no se'ls facilités l'entrada.





Tot i que la llista oficial dels 54 eurodiputats escollits a Espanya no ha estat comunicada encara al Parlament Europeu, a l'espera que acudeixin a la Junta Electoral Central a Madrid per acatar la Constitució i recollir la seva acta, altres eurodiputats com José Ramón Bauzá, de ciutadans, i Diana Riba (ERC) i Pernando Barrena (EH Bildu), sí que han pogut completar aquesta primera acreditació a Brussel·les.





PUIGDEMONT ANUNCIA MESURES LEGALS





En declaracions posteriors a la premsa, Puigdemont ha anunciat que iniciaran "tots els tràmits legals per a denunciar" el que consideren una "greu violació dels drets fonamentals de ciutadans europeus".





L'expresident català ha revelant a més que al costat dels seus noms també apareixia "marcat" Oriol Junqueras, líder d'ERC a la presó provisional i també eurodiputat electe.





El Parlament Europeu concedeix una acreditació temporal per a facilitar l'accés a les seves instal·lacions als nous diputats, encara que formalment aquesta acreditació està supeditada a la recepció de les notificacions oficials de les autoritats nacionals amb la llista oficial de diputats.





No obstant això, fonts europarlamentàries han matisat que la institució pot decidir no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut realment l'acta de diputat.





PP, PSOE I CS DEMANEN QUE SE SUSPENGUIN ACREDITACIONS A ESPANYOLS





Després de conèixer-se l'incident, els caps de les delegacions sortints del PP, PSOE i Ciutadans en l'Eurocambra, Esteban González Pons, Iratxe García i Javier Nart, han demanat a la institució que "suspengui" les acreditacions temporals per a espanyols fins que hi hagi una llista oficial d'eurodiputats.





En la missiva, confirmen que al llarg d'aquest dimecres s'han emès acreditacions provisionals a diversos eurodiputats triats el diumenge a Espanya, però subratllen que "el recompte de vots encara no ha conclòs, per la qual cosa els resultats no són oficials".





Apunten, a més, que segons la legislació espanyola no pot acreditar-se cap eurodiputat abans de recollir l'acta a Madrid i prestar jurament o promesa d'acatament de la Constitució.





En aquest sentit, alerten del que consideren "una greu pertorbació política i inseguretat jurídica que planteja que s'acreditin eurodiputats sense que existeixi un llistat oficial i sense que hagi acabat l'escrutini".





Per això, conclou la carta, sol·liciten al Parlament que "suspengui immediatament l'acreditació provisional d'eurodiputats espanyols fins que rebi la notificació oficial de les autoritats competents i anul·li les acreditacions ja emeses per error".