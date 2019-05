La xarxa d'endollats de Colau perilla després dels resultats del 26-M

Els resultats de les eleccions municipals a Barcelona han estat agredolços per Ada Colau. Malgrat empatar en nombre de regidors amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, els 'republicans' van obtenir 4.600 vots més que la llista de l'alcaldessa. La mateixa nit del 26-M, Colau va reconèixer la derrota i va emplaçar Maragall a arribar a un acord entre les forces progressistes de la ciutat per a la següent legislatura.





De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Carlos Macías, Vanesa Valiño, Águeda Bañón, Eloi Badia i Adrià Alemany.





Una de les primeres qüestions que se sotmetran a negociació en aquest pacte serà el nomenament de càrrecs directes. Durant el mandat dels 'comuns', Colau ha aprofitat per reubicar antics companys de la PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca) com a assessors del consistori, així com fitxar les parelles sentimentals de regidors a càrrec de l'erari públic.





En aquests quatre anys, la trama de Colau s'ha anat tornant més espessa, fins al punt que és freqüent trobar personal eventual que té com a mèrit més destacat mantenir una relació afectiva amb el seu superior. Les noves formacions que venien a aixecar catifes i airejar habitacions, han copiat el pitjor del vell bipartidisme: barrejar allò personal amb allò polític.





CARLOS MACÍAS, DE LA PAH A L'AJUNTAMENT





Ada Colau es va fer un forat a l'agenda pública com a activista contra els desnonaments. De la mà de la PAH, Colau va passar primer del carrer als platós de televisió i, el 2015, va donar el salt a la política institucional presentant-se a l'alcaldia de Barcelona.





Carlos Macías





El seu successor al capdavant de la PAH, Carlos Macías, la va substituir no sense estalviar-se crítiques amb la política d'habitatge de la flamant candidata. Però al febrer de 2018, es va incorporar al departament d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona com a personal eventual amb un onerós sou que sobrepassava els 50.000 euros bruts anuals.





No és l'únic excompany de la PAH que ha recalat a l'Ajuntament. També Sílvia González ha passat de portar la comunicació de la plataforma a portar la comunicació de l'alcaldia. Tot això pel "mòdic" sou públic de 51.298 euros bruts anuals, tot i que cal recordar que per als membres de Barcelona en comú regeix una limitació de salari de 14 pagues a 2.000 euros nets.





COL·LOCAR LES PARELLES SENTIMENTALS





Durant el mandat de l'alcaldessa, ha arribat a haver fins a sis parelles sentimentals de regidors amb càrrec remunerat per l'erari públic. I la primera que va establir càtedra en aquesta tendència va ser la pròpia Colau, que va anunciar sense vergonya que el seu marit, Adrià Alemany, passava a treballar en exclusiva per a Guanyem Barcelona i es convertia en un dels homes forts de l'Ajuntament com a responsable de Relacions Institucionals i Polítiques. Encara que l'alcaldessa va especificar que cobrava del partit i no del consistori.





A aquest nomenament es va afegir el de Vanesa Valiño, parella del primer tinent d'alcalde Gerardo Pisarello --que acaba de donar el salt al Congrés dels diputats--, com a assessora del departament d'habitatge i rehabilitació. En el mateix departament va coincidir amb Zaida Muixí, arquitecta i parella del regidor Josep Maria Montaner, que dirigeix precisament aquesta àrea de govern i a més és regidor de districte de Sant Martí.





Janet Sanz, tinent d'alcalde i regidor d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, manté una relació amorosa amb David Cid, un dels homes d'ICV a Barcelona, que també ha assessorat a l'equip de govern en el passat. També Eloi Badia comparteix "oficina" amb Tatiana Guerrero. Badia és regidor de Presidència, d'Aigua i Energia i del districte de Gràcia, mentre que Guerrero és, actualment, assessora de la Regidoria de Feminismes i LGTBI... a més de la seva parella sentimental.





LA DIRCOM 'PIXANERA'





Un altre dels fitxatges que van fer córrer rius de tinta va ser el d'Águeda Bañón com a directora de comunicació de l'alcaldessa. Quan es va incorporar a l'equip municipal, es van filtrar les seves fotos com "pornoartista" pixant a la Gran Via de Múrcia i ella mateixa es va mostrar "orgullosa" en una entrevista a 'El Mundo'.





Àgueda Bañón





No obstant això, no sembla que l'alcaldessa es mostri tan orgullosa del seu 'dircom'. Ni el currículum ni la remuneració de Bañón apareixen al portal de transparència municipal, de manera que aquest càrrec eventual sembla que hagi estat amagat a la vista de les reaccions que va suscitar el seu nomenament.





DESC, L'ORIGEN DE TOT





Diversos dels càrrecs eventuals que han estat nomenats van estar prèviament treballant en el DESC o Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, una plataforma en la qual va treballar la pròpia Colau i que com a ONG sempre ha estat propera a l'espai dels 'comuns'. Prova d'això és que tant Pisarello com la seva dona, Vanesa Valiño --qui va ser el seu directora--, van estar emprats en el DESC, així com Gala Pin, regidor de l'ajuntament, o l'esmentada Àgueda Bañón.





Durant el mandat de Colau, aquest observatori ha vist com augmentaven generosament les subvencions municipals. Fins a octubre de 2018, el DESC havia obtingut 2.434.598 euros, una quantitat molt superior als poc més de 70.000 euros que Xavier Trias va concedir durant el seu darrer any de mandat.





Si en les negociacions amb ERC roden els caps d'alguns dels assessors de l'Ajuntament, aquests sempre podran tornar a aixoplugar-se sota el refugi d'aquesta plataforma d'anàlisi social. Sempre i quan el possible pacte de govern entre les dues forces no acabi en un intercanvi de cromos.