L'incivisme s'apodera de la Barcelona de Colau

Les eleccions del proper 26 de maig estan marcades a Barcelona pel debat al voltant de la seguretat i el civisme. Els barcelonins van valorar la inseguretat com el principal problema de la ciutat en el passat baròmetre de gener, i la capital salta de tant en tant als mitjans per les escenes de desordre en barris com el Raval o la Barceloneta.





Un passeig per la capital dóna mostres del nivell de degradació en el compliment de les ordenances municipals. Les imatges de la galeria superior han estat preses a la ronda Sant Antoni, al centre de Barcelona i al començament de la temporada turística.





SERVEIS SOCIALS ABSENTS





Al començament de maig, la fundació Arrels va comunicar que des 2018 s'ha doblat el nombre de persones sense llar que viuen i dormen als carrers. Aquesta realitat és palpable a Barcelona, on aquestes persones s'arraciman en els portals o s'instal·len a la vorera sobre uns cartrons i acompanyats de les seves pertinences.





De cara a les eleccions municipals, la fundació va fer arribar als candidats cinc propostes de les quals destaca la creació dels "pisos zero", espais de baixa exigència més cèntrics que els albergs i menys massificats.





Mentre no es realitzin inversions per proveir a les persones sense llar d'un lloc on poder dormir o descansar, els serveis socials del consistori són els responsables de vetllar tant per la cura d'aquestes persones com de mantenir el civisme als carrers.





PARADES IL·LEGALS D'AUTOBÚS





Els inquilins de Ronda Universitat també estan farts d'una altra situació a la qual l'Ajuntament no ha posat fre: les parades encobertes d'autobús que poblen aquesta artèria de la ciutat i algunes altres adjacents, com Pelai i Balmes.





Malgrat que els veïns fa mesos penjant de les seves balcons pancartes amb el lema "S.O.S. Stop busos", el consistori encara no ha reordenat les parades malgrat tenir les competències per a això. L'Ajuntament s'escuda en què cal consensuar aquesta intervenció amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), però la realitat és que mentrestant els veïns suporten el soroll i la contaminació que provoquen les acumulacions d'autobusos.





La plataforma ha traslladat les seves propostes de reordenació del mobiliari urbà a l'equip de govern municipal, però encara no ha rebut una resposta.





VORERES INTRANSITABLES





Sumat al problema de l'"estació fantasma" de busos i autocars, hi ha l'abarrotament de les voreres de Ronda Universitat. Les marquesines, contenidors d'escombraries i terrasses dels comerços s'amunteguen al costat de les bicicletes i motos que aparquen a les voreres, tornant-les pràcticament intransitables per als vianants.