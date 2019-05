Podem amenaça de tombar la investidura de Sánchez davant la sospita d'un pacte PSOE-Cs

La investidura de Pere Sánchez com a president del Govern podria patir un revés inesperat. Hi ha diversos escenaris oberts, des d'un executiu socialista en solitari fins a pactar amb Podem o amb Ciutadans.









Aquesta última opció, el pacte PSOE-Cs, es veu amb molt mals ulls per part dels de Pablo Iglesias, que després de setmanes de converses insinuen que podrien tombar la investidura de Sánchez.





Les eleccions generals del 26 d'abril van donar com a guanyador el PSOE, però sense majoria absoluta, cosa que obliga a parlar amb altres partits per temptejar possibles suports. Per això, el primer que van demanar els seguidors socialistes quan Sánchez va sortir com a guanyador en la nit electoral va ser: "Amb Rivera, no".





Inicialment, semblaven més properes les postures entre Sánchez i Iglesias, sobretot després que Rivera vetés per activa i per passiva la possibilitat que Cs tingués acord alguna amb un partit, PSOE, i un president, Sánchez, a qui acusava de trencar Espanya i estar disposat a pactar amb partits sobiranistes.





El següent capítol ve amb les eleccions del 26 de maig, en què a nivell municipal i en algunes comunitats també va resultar guanyador el PSOE, però en la majoria de casos necessita pactar amb altres formacions. En aquests comicis Podem va perdre ciutats i diputats, el que se suma a una crisi interna per la fuga de dirigents i per la incògnita de qui succeirà a Iglesias al capdavant de la formació morada.





Des de Moncloa, consideren que la patacada d'Unides Podem el 26-M ha de fer repensar-se si és el partit en què el Govern de Sánchez s'ha de recolzar. Mentrestant, des de la formació morada, el que reivindiquen és que els resultats del 28-A segueixen sent els mateixos.





En Podem afegeixen que els espanyols van anar a votar el 26-M en clau municipal, no pensant en la formació del Govern d'Espanya.





En paral·lel, segueix en l'aire què passarà amb l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, on va guanyar per la mínima el republicà Ernest Maragall, però ara s'especula sobre un pacte entre Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC). Fins i tot des de la candidatura de Cs s'obren a la segona possibilitat, amb l'objectiu que no hi hagi un alcalde independentista.





Aquesta situació de no saber encara qui pactarà amb qui es dóna en altres ajuntaments i comunitats. A Madrid, per exemple, en els dos casos podrien sumar PP, Cs i Vox. Però Cs també podria decantar-se per no pactar amb la dreta i la ultradreta.





Enmig d'aquest panorama, Podem està disposat a no facilitar la investidura de Sánchez davant la sospita que es decanti per Rivera.





La formació d'Iglesias és clau per facilitar també governs progressistes a Balears, Canàries i la Rioja, alhora que el PSOE explora un pacte amb Cs a Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, i Extremadura.





Així, la taula de negociació, o més aviat les diferents meses de negociació, semblen d'allò més obertes i entrellaçades. Segons el calendari previst, el 15 de juny és el dia de formació dels consistoris, i l'objectiu de Ferraz és que la investidura de Sánchez es faci al juliol.