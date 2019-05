Espanya desautoritza l'informe de l'ONU sobre els presos del procés

L'ambaixador espanyol al Regne Unit, Carlos Bastarreche, ha expressat aquest dimecres el "malestar" i el "descontentament" de l'Executiu espanyol per la filtració d'un informe per part d'un dels Grups de treball de l'ONU en què es titlla d'"arbitrària" la presó de tres presos del procés.









En una roda de premsa celebrada a Londres, Bastarreche ha lamentat que l'informe hagi estat publicat un dia abans de la data prevista. L'Executiu hauria d'haver rebut aquest mateix dimecres a les 17.30 hores la documentació, que seria pública 24 hores després.





En aquest sentit, l'ambaixador espanyol ha anunciat que el Govern ha sol·licitat a les Nacions Unides una auditoria oficial a l'ONU per saber "com" s'ha pogut filtrar l'informe a una de les parts abans de la seva difusió oficial i per conèixer el funcionament del grup de treball.





"Nosaltres havíem d'haver estat informats prèviament. Va ser filtrat per error, o això creiem, i hem vist avui mateix articles de Puigdemont i l'advocat (Ben Emmerson). No han respectat el fet que no hauria d'haver estat filtrat", ha explicat.





Precisament, el mateix Emmerson -que va portar el cas dels presos sobiranistes a l'ONU- ha comparegut de forma simultània a Londres per analitzar l'informe del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries.





Bastarreche, que ha assegurat que l'executiu es pren "de manera molt seriosa" la credibilitat de l'ONU en el seu treball per defensar els Drets Humans, ha insistit en el "descontentament" i el "malestar" per la filtració.





Així mateix, ha criticat la "falta de rigor" de l'informe en el qual es recull, segons ha recordat, que el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya "va ser legal" o que els fets ocorreguts de forma prèvia a la celebració del mateix van ser " manifestacions pacífiques ".