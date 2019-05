Els signants de l'informe de l'ONU sobre el procés no van trepitjar Espanya

L'informe del Grup de Drets Humans de l'ONU sobre els polítics independentistes presos, que demana la seva excarceració, està signat per persones que no van trepitjar Espanya durant l'elaboració de l'escrit.









Els advocats de Carles Puigdemont, Oril Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van fer públic ahir el document, però hi ha diverses veus crítiques amb aquest informe de l'ONU.





Els contraris al document assenyalen que els signants no van viatjar a Espanya, el que segons la seva opinió minva la capacitat de coneixement del que passa al país.





A més, posen en dubte la imparcialitat de l'informe perquè ho han fet companys de despatx de l'advocat Ben Emerson, contractat pels independentistes per representar els seus interessos davant organismes internacionals.





Els relators consideren que a Espanya no es respecten els drets humans i veuen "arbitrària" la detenció dels Jordis i de Oriol Junqueras, per la qual cosa reclama la seva immediata llibertat i la corresponent indemnització.





Emmerson va treballar en el grup de treball dels Drets Humans de l'ONU entre 2011 i 2017 i fins i tot va arribar a signar alguns informes juntament amb alguns dels que ara signen el que ell va demanar sobre Catalunya. Això desacredita jurídicament la conclusió del dictamen, informa 'El Confidencial', que també posa en dubte el paper del president del grup de treball que ha elaborat l'informe, José Antonio Guevara Bermúdez.





Bermúdez era el 2015, era president de la Comissió Mexicana de Defensa i Promoció dels Drets Humans, una organització assenyalada al seu país perquè, a canvi d'un percentatge, defensava "presumptes responsables" i al·legava tortura per obtenir la llibertat de detinguts i indemnitzacions. És la mateixa organització que va aconseguir que l'ONU exigís, a finals de 2015, la llibertat de quatre narcotraficants.





Emmerson està considerat més activista que jurista en la causa del procés. Al juliol de l'any passat va especular amb que a finals de 2019 Catalunya seria un Estat independent amb cadira a l'ONU i també va vaticinar que Carles Puigdemont tornaria a ser president de Catalunya.





Després de conèixer-se ahir les conclusions de l'informe sobre els presos del procés, des de l'independentisme es va demanar l'excarceració immediata de Junqueras, Sànchez i Cuixart, com va exigir el president de la Generalitat, Quim Torra.





No obstant això, l'ambaixador espanyol al Regne Unit, Carlos Bastarreche, ha expressat aquest dimecres el "malestar" i el "descontentament" de l'Executiu espanyol per la filtració d'un informe per part d'un dels Grups de treball de l'ONU al que es titlla d'"arbitrària" la presó de tres presos del procés.





Bastarreche ha lamentat que l'informe hagi estat publicat un dia abans de la data prevista. L'Executiu hauria d'haver rebut aquest mateix dimecres a les 17.30 hores la documentació, que seria pública 24 hores després.





En aquest sentit, l'ambaixador espanyol ha anunciat que el Govern ha sol·licitat a les Nacions Unides una auditoria oficial a l'ONU per saber "com" s'ha pogut filtrar l'informe a una de les parts abans de la seva difusió oficial i per conèixer el funcionament del grup de treball.