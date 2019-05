La Mesa del Congrés deixa sense grup JxCAT

JxCat va tractar aquest dimecres d'organitzar un grup parlamentari propi al Congrés sumant els diputats de Bildu, Coalició Canària i Compromís però no hi va haver un acord i la maniobra es va frustrar, el que va portar a la formació independentista catalana a demanar a última hora una pròrroga a la Mesa del Congrés.









JxCat va propiciar una reunió a Madrid per explorar vies alternatives per formar un grup parlamentari propi que els tragués del Mixt, tenint en compte que, amb els seus vots i diputats, la coalició catalana no compleix estrictament les condicions que exigeix el Reglament.





De fet, al Congrés s'exigeix tenir com a mínim 15 diputats i, si no, el 5% de vots en el conjunt d'Espanya o el 15% de les circumscripcions on hagin concorregut. JxCat va treure set diputats, està molt lluny del 5% estatal i no arriba al 15% en dues de les quatre províncies catalanes.





La idea era sumar diputats per intentar arribar als 15 o acumular percentatges per arribar al 5% estatal i per això la formació que lidera Carles Puigdemont volia afegir als quatre de Bildu, les dos de Coalició Canària, a de Compromís i fins i tot a del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC). El pla era que, un cop constituïts, tots ells tornessin al Mixt i deixessin JxCat amb el seu grup propi.





No obstant això, la maniobra es va frustrar per falta d'acord. El diputat de PRC, José María Mazón, es va limitar a escoltar però de seguida es va desvincular de l'operació, tampoc CC ho veia clar i Compromís tenia dubtes sobre què passaria amb els tres diputats de JxCat suspesos. Sense ells, ja si que no s'arribava al llindar mínim de 15 diputats.





JxCat presentar en solitari la seva proposta de grup parlamentari propi, que aquest dijous ha estat rebutjada per la Mesa del Congrés per no complir els requisits, i juntament amb Bildu va demanar més termini, pròrroga que tampoc ha estat acceptada. Per tant, els seus set diputats han acabat en el Grup Mixt, com en la passada legislatura.