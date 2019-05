La junta de tractament de la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha acordat que l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV, pugui sortir diàriament a treballar i exercir un voluntariat social a partir de dilluns que, malgrat que un jutge li havia revocat el tercer grau.









Segons ha informat aquest dijous la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia, la junta de tractament ha acordat per unanimitat l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, que "permet la flexibilització dels diferents règims de vida per adaptar-los a les circumstàncies de l'intern".





Pujol va reingressar a Brians 1 divendres passat després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona revoqués la seva classificació en tercer grau --pel que Pujol només anava a dormir a la presó entre setmana--, en considerar que no era conforme a dret, i imposés que fos classificat en segon grau, l'ordinari.





La Secretaria ha precisat que aquesta decisió de la junta de tractament suposarà que el règim de vida de segon grau del fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol li permeti un pla de treball amb sortides diàries laborals i de voluntariat social a partir de dilluns vinent.





Assegura que s'ha tingut en compte, per acordar aquesta mesura, la interlocutòria del jutge de vigilància penitenciària que va revocar el tercer grau, que assenyalava que, davant la primarietat delictiva, la confessió, el pagament de les multes i el baix risc de reincidència del intern, es poden tenir en compte "altres mecanismes" diferents al tercer grau que afavoreixin el procés d'inserció.





El Reglament penitenciari estableix que, més enllà de la classificació, "per tal de fer el sistema més flexible, l'Equip Tècnic podrà proposar a la junta de tractament que, respecte de cada penat, s'adopti un model d'execució en el qual puguin combinar aspectes característics de cada un dels esmentats graus".





Preveu aquesta possibilitat "sempre que aquesta mesura es fonamenti en un programa específic de tractament que d'altra manera no pugui ser executat", i puntualitza que es tracta d'una mesura excepcional que haurà de ser aprovada pel jutge de vigilància penitenciària, encara que pot aplicar-se de forma immediata.





REVOCACIÓ DEL TERCER GRAU





El Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 va revocar el tercer grau a l'expolític en considerar que no havien transcorregut ni dos mesos des del seu ingrés a la presó, de manera que no es cobria el període raonable d'observació per classificar-se directament en règim obert.





Ha considerat que la infracció de Pujol tenia especial rellevància en termes de repercussió social i institucional perquè era diputat del Parlament i va generar descrèdit en les institucions, i va actuar "aprofitant la seva privilegiada condició política i activitat pública per cometre els fets delictius que es van perllongar durant diversos anys i que han de ser objecte d'un important retret".