Maragall pressiona Colau amb un esborrany de pacte de govern

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i guanyador de les eleccions, Ernest Maragall, ha explicat que aquest mateix dijous enviarà a BComú una primera proposta de pacte sobre "el marc d'acord de ciutat" en què treballar, i que ha descrit com una declaració de principis que inclou els eixos principals que haurà d'abordar la negociació.









Ho ha dit en declaracions a la premsa al Parlament i, preguntat per si aquest primer document està vinculat a un pacte de govern, el republicà ha insistit que es tracta d'un primer posicionament al qual hauran de seguir molts documents de treball que aprofundeixin i reflexionin sobre els principis recollits en el text.





"Tenim en marxa els contactes amb BComú per posar en marxa els respectius equips negociadors. Espero una concreció positiva en els pròxims dies", i ha explicat que no faran públic el contingut d'aquesta primera proposta de pacte fins que arribi als comuns, tot i que inclou objectius en l'àmbit social i en el de drets i llibertats, més vinculat al procés sobiranista.





En relació a la possibilitat que Maragall i l'alcaldessa en funcions i segona en les municipals, Ada Colau, puguin dividir-se l'Alcaldia --la meitat del mandat seria un alcalde i la segona meitat, l'altre--, el republicà ha dit que és "imprudent i immadur parlar d'una altra cosa que no sigui la posada en marxa de les negociacions".





"En bona mesura, necessitem discreció. No és moment de parlar de contingut ni de distribució de càrrecs. Just obrim negociacions i hi ha voluntats compartides. Tot està sobre la taula en aquest moment. Estic convençut que en pocs dies hi haurà resultats", i ha assegurat que el ritme i la concreció de les negociacions anirà avançant.





Sobre l'oferta del líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, i del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, per explorar una majoria alternativa per evitar que sigui alcalde Maragall, aquest últim ha dit que veu "inversemblant" aquesta possibilitat, però tampoc ho ha atribuït a cap tipus de pressió sobre ERC.