Mediapro podria cotitzar a la Borsa de Londres

El president de Mediapro, Jaume Roures, i el seu soci xinès sospesen treure l'empresa a borsa fora d'Espanya i consideren que el parquet de Londres els seria més beneficiós que el de Madrid.









La productora de televisió té seu a Barcelona i actua com broker dels permisos per oferir la Lliga espanyola, la Champions League, l'Europa League a Espanya i altres esdeveniments esportius com el pròxim Mundial de Futbol de Qatar.





Es tracta d'una operació dirigida per Citi, Deutsche Bank i Goldman Sachs d'almenys 3.000 milions d'euros, informa 'El Confidencial'.





Els accionistes estudien treure la companyia a borsa en altres mercats fora d'Espanya per vendre almenys el 40 per cent del capital. El grup s'ha valorat entre 3.000 i 4.000 milions d'euros.





Roures té el 12 per cent, Josep Maria Bonet ostenta un altre 12 per cent, i l'empresa xinesa Orient Ontai es va fer fa un any amb el 53,5 per cent.





Amb aquest perfil, consideren que el més adequat seria cotitzar a la Borsa de Londres. Els tres grans accionistes i Rothschild, el seu banc assessor, s'han analitzat diferents alternatives, com la Borsa de Hong Kong, donat l'origen del fons d'inversió xinès, i fins i tot la de Nova York, però guanya punts la City britànica.