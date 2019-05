Mediapro estén els seus tentacles a Amèrica amb el contracte del VAR per a la Copa del Brasil 2019

La productora presidida per Jaume Roures està culminant un final de la temporada envejable. Amb tot just una setmana de diferència, Mediapro s'ha fet amb el partit en obert de LaLiga tot i no assolir el mínim exigit i amb el 100% de la Lliga Professional de Videojocs. A més, a aquests contractes cal sumar els drets del Mundial de 2022 que la companyia va obtenir al gener.





Però la voracitat de la productora futbolera és insaciable i s'estén més enllà d'Europa: Mediapro també ha aconseguit alçar-se amb la tecnologia VAR per a la Copa Amèrica que s'ha de celebrar al Brasil el 2019, entre el 14 de juny i el 7 de juliol.









La Conmebol (Confederació Sud-americana de Futbol), formada per deu federacions de futbol de Sud-amèrica, ha decidit adjudicar al grup espanyol el control de la tecnologia tant per a la Copa Amèrica, com per a altres tornejos regionals com la Copa Libertadores, la Recopa o la Copa Sud-americana. La quantitat pagada Mediapro a canvi d'aquests serveis no ha transcendit.





En l'adjudicació del pot haver pesat l'estreta relació que manté Roures amb Javier Tebas, president de LaLiga. És coneguda la diplomàcia futbolística que Tebas ha portat a terme des que va arribar a la presidència de l'organització, recorrent el món venent els grans atractius de la competició espanyola... i entre ells, l'innovador sistema d'arbitratge del VAR que presta Mediapro.





A més, Tebas no ha amagat que vol estrènyer llaços esportius entre Espanya i les nacions americanes de parla espanyola. El febrer d'aquest any, va declarar que "sempre hi ha un vincle" entre ambdós Espanya i Amèrica del Sud que s'hauria d'aprofitar futbolísticament.





LA CONMEBOL, TACADA PER LA CORRUPCIÓ





La Conmebol és una entitat que porta anys en l'ull de l'huracà per la quantitat d'escàndols que atresora en la seva història recent. Sense anar més lluny, l'any passat el seu expresident, Juan Ángel Nepout, va ser condemnat a 9 anys per cas 'FIFAgate', i dos expresidents (Nicolás Leoz i Eugenio Figueredo) segueixen sota escrutini legal.





En l'actualitat, la investigació pels suborns a capitostos de la FIFA a canvi de drets sobre del futbol segueix endavant, i la seva branca sud-americana ha estat una de les que ha merescut més sospites. De fet, la mateixa Conmebol va haver de desvincular el 2017 de Datisa, una signatura de màrqueting que, segons comunicat de la pròpia confederació, havia adquirit "drets de patrocini i difusió (...) per mitjà d'actes de corrupció".





En qualsevol cas, aquesta adjudicació arriba després que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) obrís una nou concurs per adjudicar el VAR lliguer en els pròxims tres anys. En l'òrgan de gestió del futbol nacional no estan a gust amb la implementació del VAR duta a terme per Mediapro, que al principi es va adjudicar a la productora per un període de quatre anys.





Actualment, Mediapro és el proveïdor oficial del VAR per a la lliga nacional d'Espanya, Portugal, Mèxic, Xile i els Emirats Àrabs Units.





EL MODEL TRIAT PER MEDIAPRO





El Video Assistant Referee o videoarbitratge (VAR), que va aterrar aquesta temporada a la Lliga i la Copa del Rei, és un sistema que es recolza en l'enregistrament i reproducció de moviments sobre el terreny de joc perquè els àrbitres puguin realitzar-la amb major precisió.





La solució del VAR triada per Mediapro consistirà en un model descentralitzat amb sales als estadis anomenat Vídeo Operation Room (VOR). D'aquesta manera, s'instal·laran 6 VOR, una a cada estadi de la competició, dotades amb tots els mitjans necessaris per a realitzar el subministrament de videoarbritatge.