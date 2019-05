L'independentisme vol controlar el Barça com a instrument de país amb Roures al capdavant

Cercles independentistes influents planegen usar el FC Barcelona com a instrument de país i per això regategen amb el tàndem format per l'empresari Jaume Roures (Mediapro) i el futbolista Pep Guardiola.









Roures ultima el seu pas a la presidència del Barça per a les eleccions que se celebraran el 2021 al club blaugrana, no tant per ser ell president sinó per moure els fils des de la cúpula.





Fonts internes assenyalen que Josep Maria Bartomeu no té intenció de repetir com a president de FC Barcelona, mentre que Roures apunta ja a dos candidats: Tatxo Benet o Víctor Font.





Roures comptaria amb l'ajuda de l'entrenador Pep Guardiola i del seu germà Pere Guardiola, que és agent de futbolistes i està lligat a la propietat del Girona, on és soci al 50 per cent del Manchester City, el club que entrena Pep.





Enmig d'aquesta estratègia, cal destacar la sortida de presó de l'expresident del Barça Sandro Rosell, les cartes sobre la taula es desconeixen i podria fer trontollar el pla de Roures.





En termes econòmics, cal assenyalar l'entesa entre Roures i el president del a Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas. Si bé políticament es troben en pols oposats, entre l'independentisme i la dreta espanyola, respectivament, a nivell empresarial han demostrat saber negociar per guanyar els dos.





Així, la Lliga espanyola competeix amb la Premier anglesa i econòmicament és superior a la italiana. A més, Roures fa temps que es mostra favorable a fer negoci amb un club de futbol.