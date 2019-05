Endesa es fa amb el suministrament d'energia elèctrica de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona

Endesa ha guanyat el concurs que ha adjudicat el subministrament d'energia elèctrica de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona, de manera que recupera així el subministrament per als propers 12 mesos, ha informat la companyia energètica en un comunicat aquest divendres.









L'energia consumida per al pròxim any per a la tracció dels combois seran 108 gigawatts per hora per un import de 8,9 milions d'euros, d'acord amb la licitació corresponent a la comercialització d'electricitat.





La nova relació contractual busca optimitzar consums, facturació i instal·lacions i apostar per la mobilitat elèctrica, i Endesa participa al concurs amb l'objectiu de "seguir sent el màxim referent en comercialització de llum i gas" a Catalunya.