Dimiteix el secretari general de Podem Valladolid i part del seu equip

El secretari general del Consell Ciutadà Municipal de Podem Valladolid, Israel Álvarez, i els candidats número ui dos de la llista de l'Ajuntament de la capital, Miguel Ángel Holguín i Verónica Mellado, han presentat la seva dimissió com a conseqüència dels resultats en les eleccions del passat diumenge.









Segons han explicat fonts de Podem, en una Assemblea d'inscrits celebrada aquest dijous, amb una afluència notable i que va finalitzar poc abans de les 22.00 hores, els tres representants de la formació van anunciar la seva decisió de dimitir.





En el cas d'Israel Álvarez, deixa el seu càrrec de secretari del Consell Ciutadà, mentre que Holguín i Mellado deixaran també aquest òrgan.





Aquesta renúncia es produeix quatre dies després de la jornada electoral del 26 de maig, en què la formació morada no va poder obtenir representació a les Corts regionals per Valladolid ni a l'Ajuntament de la capital, on es va quedar amb 5.016 vots i un 2,98 per cent.





El que va ser candidat a l'Alcaldia de la ciutat, Miguel Holguín, ha explicat que són "conscients i responsables" dels mals resultats obtinguts i ja que en aquest partit "un no s'aferra a un càrrec", el més lògic era presentar la dimissió.





Diversos dels representants dimitits han destacat el fet que l'Assemblea celebrada aquest dijous ha comptat amb la presència d'un nombre important d'inscrits i que molts d'ells els van demanar que seguissin en la direcció del partit, dins el Consell Ciutadà Municipal.





No obstant això, Holguín s'ha ratificat en la seva decisió i s'ha mostrat convençut que en aquesta Assemblea "va quedar clar" que el partit "no es va a dissoldre ni desaparèixer" a Valladolid i que el projecte segueix endavant.





En aquest sentit, ha considerat necessari iniciar un nou procés de Primàries per elegir un nou Consell Ciutadà Municipal, ja que ha apuntat que, a més de la seva dimissió i la de Álvarez i Mellado, és possible que en els propers dies es produeixin més. Per convocar aquest procés, ha precisat, potser sigui convenient que la formació morada designi una gestora provisional a Valladolid.