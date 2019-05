El Grec aposta per la creació local

La 43 edició del Festival Grec de Barcelona col·laborarà en el reforç de projectes de creació local amb la programació de més d'una quinzena de companyies i artistes catalans, procedents de l'àmbit del teatre, del circ i de la dansa.









Ho ha explicat el director del festival, Francesc Casadesús, aquest divendres en roda de premsa, durant la presentació de sis dels espectacles programats: 'Así bailan las putas', 'Richard III or they've never heard of love', 'Paradisos oceànics', 'Un dia qualsevol', 'In Wonderland' y 'Wanted'.





Casadesús ha afirmat que aquesta aposta vol "descobrir el material i la riquesa" de projectes locals que busquen romandre, i pretén ajudar-los a assegurar un futur.





"Ens interessa anar més enllà de produccions que es fan i es desfan", ha assegurat el director, i ha dit que el suport de les sales -hi participen espais com La Gleva Teatre, Espai Joan Brossa, Teatre Lliure, Teatre Akadèmia i La Villarroel - és necessari perquè els espectacles puguin tenir una continuïtat.





Des del festival s'ha explicat que els projectes seleccionats són un reflex de "el que s'està fent ara a Barcelona", i constitueixen una varietat que inclou musicals, dansa i experimentació, i que aprofundeix en temàtiques complexes com l'amor romàntic, l'apoderament i la vellesa.





'Paradisos oceànics', dirigit per Mònica Bofill, el primer espectacle que s'estrenarà en el marc del projecte, és una adaptació de la novel·la d'Aurora Bertrana -realitzada per Josep M.Fonalleras- i "narra la trobada de Bertrana amb quatre dones de la Polinèsia durant un dels seus viatges ", així com reflexiona sobre la vitalitat de Bertrana i el seu esperit combatiu.





Així mateix, l'apoderament durant la vellesa és la temàtica de 'Un dia qualsevol' -un text d'Oriol Tarrason-, una obra vital en format de comèdia que parteix amb el canvi de nom de la protagonista i reflexiona sobre aquesta etapa de la vida.





El twerking i el 'perreo' seran els protagonistes de l'espectacle 'Así bailan las putas' -de la Companyia Sixto Paz i inspirat en el llibre 'M'estimes i em times', de la periodista Júlia Bertran - i que es presentarà com una classe de twerking on la pròpia Bertran i la seva professora en aquesta disciplina, Ana Chinchilla, reflexionaran sobre l'amor romàntic a través del ball.





'Richard III or they I've never heard of love' és un musical dirigit per Jason Trucco i una coproducció amb La Mama Experimental Theatre Club (Nova York), que s'inspira en Ricard III de Shakespeare per meditar sobre el somni americà i de la convulsió política catalana.





En una línia més experimental s'emmarca és l'espectacle 'In Wonderland', dirigida per Alícia Gorina i escrita per Albert Arribas, que parteix com un joc i posa en escena a quatre psicoanalistes que analitzaran les produccions de Gorina, qui assegura que li interessa el psicoanàlisi perquè "no està de moda".





Finalment, 'Wanted' -de la Societat Doctor Alonso, que no ha assistit a la presentació- protagonitzarà una performance a la plaça Margarida Xirgu, on dos cowboys encarnaran "el bé" i protagonitzaran batalles, ha explicat Casadesús.