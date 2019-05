Les exigències d'Iglesias per formar govern: ingrés vital de 600 euros, apujar impostos i jornada laboral de 34 hores

El secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha proposat aquest divendres derogar la reforma laboral de 2012 "per crear un marc laboral de contractes indefinits" i "una prestació mínima garantida de 600 euros al mes", a més d'una "setmana laboral de 34 hores sense reducció salarial".









Iglesias ha fet aquestes proposta davant d'empresaris catalans, i ha defensat la formació d'un Govern de coalició entre el PSOE i el seu partit: "Seria bo per a Espanya, per a les empreses i per a Catalunya".





Iglesias ha desgranat davant els empresaris a Catalunya totes les propostes de Podem en el terreny econòmic i fiscal, entre elles mesures mediambientals i la reducció de l'impost de societats del 25% al 23% per pimes que facturin menys d'un milió.





El líder d'Unides Podem ha trasllat també la seva proposta de "més impostos" entre els quals ha destacat pujades de l'IRPF per als que guanyin més de 100.000 euros, Impost de Patrimoni i un impost a la banca.





Ho ha dit en la XXXV Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra a Sitges patrocinada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank i KPMG, i on ha criticat al PSOE acostar-se a Cs en els últims dies: "no es pot dir una cosa en campanya i fer una altra després".





Ha admès que totes les forces han de dialogar, però ha opinat que un eventual pacte entre PSOE i Cs suposaria una traïció a l'electorat socialista: "No és una bona notícia perdre la coherència a l'hora d'establir aliances. Incomplir en excés el sisè manament pot ser una falta de respecte per als electors ".





També ha insistit que el fonamental per arribar a un acord amb el PSOE és pactar un programa i com desenvolupar-lo, assegurant que no serà un problema abordar què ministeris assumeix cada un: "La qüestió dels ministeris? Això és el de menys".





"No es tracta de demanar butaques, sinó de comprometre amb la necessitat de reformes, i això és el que nosaltres volem: empènyer aquestes reformes des del Govern", ha conclòs Iglesias, que ha definit com modest seu pes en el Congrés --42 escons--, però alhora important per impulsar canvis.





AVAL DEL CIS





A més, Iglesias ha considerat que la seva proposta té un ampli aval ciutadà, ja que el sondeig del CIS d'aquest dijous no deixa lloc a dubtes i "la majoria de ciutadans a Espanya prefereixen un govern de coalició progressista" entre el PSOE i Podem.





Així, ha conclòs que el fonamental no són les carteres ministerials sinó "negociar els equips, com s'implementen i qui els implementen", i ha citat dos exemples de coalicions que, al seu parer, han funcionat: els executius autonòmics de la Comunitat Valenciana i de Balears.





Ha insistit davant els empresaris en què aquest govern de coalició també seria bo per al sector econòmic: "El gran repte que la nostra economia ha d'emprendre és profund i de llarg recorregut, i això exigeix un Govern de coalició estable i coherent, sostingut en una base parlamentària sòlida".





MERCAT DE TREBALL





Un dia després que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, afirmés que "no és productiu desfer, revertir o reformar les reformes" com la del mercat laboral, Iglesias ha discrepant i ha reivindicat la derogació de les dos últims reformes laborals.





El líder d'Podem ha defensat que les reformes laborals de 2010 i 2012 es van fer en nom de la creació d'ocupació i la lluita contra la temporalitat, i "no obstant això no han servit per a cap dels objectius que es proposaven".





Per Iglesias aquestes dues reformes s'han generalitzat els contractes de durada curta, els baixos salaris i els contractes a temps parcial no desitjats, alhora que ha mantingut elevades les taxes de temporalitat: "La velles receptes s'han mostrat fracassades".





Com a alternativa, ha plantejat una "veritable ofensiva contra la precarietat" que passi, entre d'altres qüestions, per transformar els contractes temporals en indefinits, i limitar la temporalitat a un ús puntual de sis mesos.