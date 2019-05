Prohibeixen que el youtuber que va donar galetes amb pasta de dents a un captaire faci servir la xarxa social en 5 anys

El Jutjat Penal 9 de Barcelona ha condemnat el youtuber ReSet, que va oferir a un captaire galetes farcides de pasta de dents i va penjar el vídeo a Youtube, al fet que no pugui usar la xarxa social durant cinc anys i a 15 mesos de presó.









En la sentència, la magistrada, que el condemna per un delicte contra la integritat moral, l'obliga a tancar per aquest temps el seu canal de Youtube, que tenia --a data del 6 de març de 2017-- 1.610.000 de subscriptors i 124 milions de visualitzacions, ja no poder crear altres durant aquests cinc anys.





Així mateix, el condemna a indemnitzar per danys morals amb 20.000 euros al captaire, que aquest dia va ingerir les galetes, el que li va causar vòmits, marejos i "emocionalment es va sentir trist, plorant", a més de preocupat i amb por, recull la sentència.





L'1 de novembre de 2016 el youtuber va acceptar el repte uns dels seus seguidors, que consistia a oferir galetes Oreo amb el farciment de pasta de dents, tot i que "per captar de forma més efectiva l'atenció morbosa dels seus seguidors" i aconseguir més ingressos amb el seu canal, va decidir focalitzar en una persona sense llar.





Segons relata la jutgessa, l'acusat va anar a buscar un captaire al mig del carrer a Barcelona, li va lliurar 20 euros i un paquet de galetes que contenia les de pasta de dents, que aquesta persona va menjar, "amb ànim de ridiculitzar i vexar aquesta persona , i en general a totes les persones que es troben en situació d'extrema pobresa".





Així, va penjar el vídeo al seu canal de Youtube amb aquestes imatges i va dir en ell frases com: 'Això l'ajudarà a netejar-se les dents' i 'La veritat és que se sent bé un quan ajudes a una persona', amb el qual va tenir una gran repercussió a les xarxes socials i als mitjans.





Després esborrar el vídeo, el 24 de gener de 2017 el youtuber va anar a buscar al captaire amb sacs de dormir i mantes, li va oferir 300 euros perquè no el denunciés i li va proposar passar la nit amb ell per fer un nou vídeo "per tractar de congraciar-se amb l'opinió pública", encara que va ser interceptat per la Guàrdia Urbana.





Segons la sentència, en el seu canal es van trobar altres vídeos en què vexava a persones "indefenses i vulnerables", en els quals oferia a persones un entrepà suposadament farcit d'excrements del seu gat, sense aconseguir que ningú ho mengés.





Per la difusió d'aquests vídeos va aconseguir al gener de 2017 un total de 798,29 euros, al febrer d'aquest any, 1.129,30 euros, i al març, 253,92.