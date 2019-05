El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que imposarà aranzels del 5 per cent sobre les importacions que arriben al país des de Mèxic fins que deixin d'entrar migrants il·legals als Estats Units.









"El 10 de juny els Estats Units imposaran tarifes del 5 per cent a tots els béns que entrin al nostre país des de Mèxic, fins que deixin d'entrar des de Mèxic migrants il·legals", ha assenyalat el mandatari a través del seu compte a Twitter.





"Les tarifes aniran augmentant de manera gradual fins que se solucioni el problema de la migració il·legal, moment en el qual es retiraran els aranzels", ha asseverat.





Trump ha detallat que els aranzels augmentaran l'1 de juliol a un 10 per cent, a un 15 per cent l'1 d'agost, a un 20 per cent l'1 de setembre i l'1 d'octubre a un 25 per cent.





Per la seva banda, el viceministre mexicà d'Exteriors per a l'Amèrica del Nord, Jesús Seade, ha qualificat la mesura de "molt extrema" i ha recalcat que podria portar a una guerra comercial entre tots dos països, segons ha recollit l'agència de notícies Reuters.





A més, Seade ha advertit que Mèxic respondrà de manera enèrgica" a les mesures dels Estats Units en cas que les apliqui i ha indicat que l'anunci del mandatari nord-americà ha estat com una "dutxa gelada" a les bones relacions entre tots dos països.





"No és un secret que el president Trump és molt actiu a Twitter. Publica molts tuits sobre coses que després abandona. Parla d'altres coses que després moren aquí i només algunes prenen efecte", ha afegit.