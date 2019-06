El Primavera Sound Festival celebra la seva última nit amb Rosalia, Solange, Balvin i Blake

El Festival Primavera Sound de Barcelona viurà aquest dissabte la seva quarta i última nit per la porta gran, amb Rosalia, Solange, J Balvin i James Blake en els escenaris.









D'aquesta manera, donarà per finalitzada la XIX edició del festival, que preveu rècord d'assistència -segons l'organització- després que aquest any s'hagi augmentat l'aforament diari al Parc del Fòrum fins a les 64.500 persones per dia, tenint en compte que el dissabte, a més, és el dia més 'sucós' per als amants del Primavera.





UN TANCAMENT AMB MOLTA ACTIVITAT





La nit de dissabte començarà a la platja amb els ritmes eivissencs de Frinda Di Lanco, el ritme groove de la francesa Ecran Total i el soft rock de Dj Supermarket per, posteriorment, donar pas als patrons minimalistes de la italiana Caterina Barbieri.





D'aquesta manera, com actuacions destacades també hi haurà la de la britànica Ama Lou amb el seu 'DDD', el viral noruec Boy Pablo, d'indie pop rock i l'americana Built To Spill, rivalitzant amb l'argentina Nathy Peluso i el seu jazz vocal.





El capvespre serà el lloc dels fidels nord-americans Shellac que han visitat una dotzena de vegades el festival i ho faran de nou amb el seu 'Dude Incredible' de 2014, així com del còctel tropical de la llatina Kali Uchis.





A les nou i cinquanta i cinc minuts hi ha previst el concert de la catalana Rosalía amb 'El Mal Querer'' amb el qual ha girat a nivell internacional, i l'actuació donarà pas al soul de Solange i el seu nou 'When I Get Home' .





A mitjanit serà el torn de J Balvin, que tocarà en una de les pistes més espaioses del festival amb el plat fort de 'Mi Gente'. Finalment, el britànic James Blake clausurarà amb 'Assume Form' la XIX edició del Primavera Sound Festival.