El Barça Lassa no admet sorpreses al derbi català i s'acosta a les semifinals

Els de Pesic van guanyar el Joventut de Badalona en el primer partit de la sèrie del 'play-off' de la Lliga Endesa i estan a una victòria de portar-se la sèrie (87-61).









El Barça va ser efectiu i va passar per sobre de la Penya, una de les sorpreses d'aquest 'play-off' i un dels equips que més alegries ha donat a la seva afició aquesta temporada, amb l'espectacular MVP de la Fase Regular, Nivo Laprovittola.





El conjunt blaugrana va fer els deures i va vèncer, arribant gairebé als noranta punts tot i anotar només sis en el segon quart (6-11), en un període de baixíssima anotació. Amb el triomf, els de Pesic, que va ser expulsat en la primera meitat, estan a un partit de passar a les semifinals.





El xoc va estar igualat fins al descans (35-31) però els locals van imprimir una marxa més en el tercer i últim assalt per deixar enrere a un equip que arriba molt esgotat físicament a les eliminatòries, després d'haver patit fins a última hora per entrar a el 'play-off'.





La segona cita serà el proper diumenge a les 19.00 hores a l'Olímpic de Badalona, on els de Badalona no tindran marge d'error i, si volen posar-li les coses complicades al Barcelona, hauran de guanyar per forçar el tercer i definitiu partit.





Fins al moment, els únics equips que han aprofitat el factor pista han estat el Barça i el Reial Madrid, que van guanyar tant a 'La Penya' com a Manresa, respectivament. El València Basket i el Baskonia van perdre al seu feu davant l'Unicaja i el Saragossa i hauran forçar un tercer xoc si volen seguir onejant el seu cartell de favorits.