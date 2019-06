Metges de Catalunya demana incloure el 'burnout' en el quadre de malalties professionals

Metges de Catalunya (MC) ha demanat al Govern central incloure la síndrome d'esgotament professional -'burnout '- en el quadre de malalties professionals de la Seguretat Social per facilitar el seu abordatge, després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut aquest trastorn com una malaltia.





Aquesta síndrome s'origina com a resposta a un estrès emocional crònic en el treball i que es manifesta en forma d'esgotament físic i psicològic, d'una actitud despersonalitzada i d'un sentiment de falta de realització personal, sovint acompanyat d'un baix rendiment laboral.





Amb el reconeixement de l'OMS, una cosa que celebra el sindicat, "donarà visibilitat a la síndrome i reduirà l'infradiagnòstic latent", així com agilitzarà l'adopció de mesures correctores en el lloc de treball per part de les empreses, tal com reconeix la secretària de Salut Laboral de MC, Rosa Alcolea.





Entrarà en vigor el 2022 i permetrà que les incapacitats laborals que puguin derivar-se d'aquest trastorn siguin considerades com a malaltia professional, en ser conseqüència del treball.





"Farà que les empreses es vegin forçades a facilitar tractaments als seus treballadors 'cremats', si ho necessiten, i millorar les seves condicions laborals des d'un punt de vista organitzatiu, d'espai o de volum de treball", explica Alcolea.





EL 46% DELS METGES PATEIX ESGOTAMENT PROFESSIONAL





Es dóna la circumstància que el col·lectiu mèdic està entre el més afectats per aquesta síndrome, segons el sindicat, "sobretot arran de les retallades sanitàries executats a partir del 2010 que han comportat una reducció notable de les plantilles i un increment de la pressió assistencial ".





Una enquesta elaborada per MC el 2013, en plena crisi econòmica, va recollir que el 46% dels metges catalans patia esgotament professional en el treball, "circumstància que pot fer augmentar exponencialment els errors mèdics en les consultes".