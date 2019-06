Disputes a les alcaldies catalanes amb paper clau dels Comuns

Les alcaldies a Catalunya estaran més disputades que mai. En menys de dues setmanes s'han de constituir les alcaldies a Espanya, concretament el dia 15 de juny i, a Barcelona, a Lleida i Tarragona, hi haurà emoció fins a última hora.









A Barcelona, malgrat que ERC va guanyar en nombre de vots, va empatar a escons amb els Comuns i a Lleida i a Tarragona amb el PSC. Els republicans, amb un lleuger avantatge, aspiren a posseir les tres alcaldies, tot i que el paper dels comuns serà fonamental a l'hora de pactar amb altres formacions.





BADALONA I CASTELLDEFELS, POSSIBLE PACTE ENTRE PSC I INDEPENDENTISTES





A més, en més municipis les alcaldies estan per definir-se i, el debat d'independentistes i constitucionals és freqüent en diversos ajuntaments. En el cas de Badalona i de Castelldefels, el Partit Popular ha obtingut uns grans resultats, revalidant les majories del 2015 i, malgrat tot, podria quedar relegat pel PSC.





A Badalona, Alex Pastor, del PSC, podria desbancar Xavier García Albiol fent un govern de coalició amb ERC, la CUP i els comuns, ja que d'aquesta manera evitaria atorgar el poder als populars a la ciutat catalana.





Una cosa semblant passa a Castelldefels, on el PSC, que ha guanyat vots, podria pactar amb l'esquerra independentista per deixar fora el PP.





ERC: BARCELONA, TARRAGONA I LLEIDA





L'objectiu del partit republicà no és altre que el de governar en les tres capitals de província. Sent la força més votada, la formació independentista tindrà fàcil governar a Lleida, deixant fora el PSC, una mica més complicat a Tarragona, on depèn dels Comuns per tenir la majoria absoluta i amb el mateix problema a Barcelona, ja que depèn que Colau no accepti l'oferta del PSC i Valls.