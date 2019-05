Crearà Valls el seu propi partit davant les discrepàncies amb CS?

La manca de sintonia entre Manuel Valls i Ciutadans s'ha evidenciat aquesta setmana amb l'aposta de l'exprimer ministre francès de donar suport a Ada Colau perquè aconsegueixi de nou l'Alcaldia de Barcelona per tal que l'independentista Ernest Maragall (ERC) no sigui investit alcalde.









Valls sorprenia amb aquesta proposta sense condicions a Colau dimecres. Poc després de la roda de premsa en què es posicionava a favor de l'actual alcaldessa, Cs emetia un comunicat desmarcant d'aquesta decisió en què apostava perquè, si no era Maragall alcalde, que va resultar vencedor en els comicis municipals, ho hauria de ser Jaume Collboni (PSC).





Valls ho va dir clar davant la premsa: "A mi ningú em posa línies vermelles". Així ha estat la seva campanya i així segueix sent la seva política. Des que es va fer oficial la candidatura de Valls, el polític ha dissenyat el seu equip i el seu missatge.





El que inicialment semblava una aposta d'Albert Rivera per aconseguir que una plataforma de ciutadans diversos i constitucionalistes (es va sumar l'exministre socialista Celestino Corbacho) es fes amb la capital catalana, no va aconseguir l'objectiu previst, ja que BCN Canvi-Cs va quedar en quart lloc després de les eleccions de diumenge 26 de maig.





Si bé de cara als mitjans intenten que les diferències no es vegin tan greus, fonts de la cúpula de la formació taronja sospiten que tal com avancen les relacions, Valls podria preparar el seu propi partit i fins i tot presentar-se a les eleccions autonòmiques catalanes per saltar a la Generalitat el 2020.





Des de cercles propers a Valls asseguren que aquesta possibilitat no està sobre la taula i que el polític francès no està temptejant a altres personalitats per sumar adeptes per tal de crear un nou partit.





La incògnita es desvetllarà en els propers mesos, segons sigui el desenllaç de la formació de l'equip de govern a la capital catalana i la relació entre Valls i Rivera, als qui fa temps que no se'ls veu junts en actes públics.