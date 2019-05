Collboni i Valls miren cap a Colau, que es fa de pregar

L'Ajuntament de Barcelona és avui per avui un enigma amb diverses possibilitats. Des que governi en solitari el guanyador d'ERC, Ernest Maragall, que va superar en 5.000 vots l'alcaldessa Ada Colau (BComú), fins a pactes que van des dels partits d'esquerres fins als acords antiindependència.









L'alcaldessa en funcions i segona en les eleccions municipals, Ada Colau, ha dit aquest dijous que no és el moment de decidir alcalde, sinó de sumar les esquerres: "No és el moment de dir qui serà alcalde, ara s'ha de buscar un acord el més ampli possible de forces d'esquerres. Just hem començat a parlar".





Ho ha dit en una entrevista de TV3, en què ha afirmat que no està rebent cap tipus de pressió perquè el candidat d'ERC i guanyador de les eleccions, Ernest Maragall, no sigui alcalde, tot i que ha admès que sí que rep opinions de tot tipus: "Pressions no, però rebut múltiples opinions sobre la situació".





Colau també ha defensat un pacte entre ERC, BComú i PSC: "Governem junts a l'Àrea Metropolitana de Barcelona", i ha assegurat que en la reunió que va mantenir aquest dimecres amb Maragall no van explorar l'opció que ell sigui alcalde, sinó que només van parlar de teixir consensos amplis de ciutat i van emplaçar als seus equips a negociar.





"Defensem un pacte d'esquerres perquè no permetrem que Barcelona se supediti als interessos independentistes i dels partits sobiranistes", i ha insistit que BComú vol posar per davant els interessos de Barcelona, no els dels partits independentistes ni vol intervenir en la lluita partidista que hi ha entre ERC i JxCat, segons ella.





En relació a l'oferta del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de cedir els seus vots a Colau perquè sigui alcaldessa en detriment de Maragall, l'encara primera edil ha reiterat que ella vol un acord d'esquerres, i ha assegurat que dins dels comuns hi ha un acord unànime perquè així sigui, ja que una unió amb Valls no seria coherent, ha dicho.





PSC





L'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha descartat trobar-se amb ERC perquè al seu parer subordina Barcelona al procés sobiranista, i ha esperat que la seva candidatura no pugui liderar l'Ajuntament de Barcelona: "Volem que la piconadora del procés no torni a Sant Jaume ".





Ho ha dit en dues entrevistes a TVE i Telecinco, on ha criticat ERC per haver posat les institucions al servei de la causa catalana "oblidant els problemes de la gent".





Ha defensat que el PSC és partidari del diàleg, però també de la llei, i encara que ha dit que opta per estendre la mà, ha declarat que quan la van tendir a ERC els "mossegava", en relació a la proposta d'investidura de Miquel Iceta per presidir el Senat.





"Estendre la mà a ERC per dialogar no vol dir regalar-li la alcaldia", ha insistit Collboni, que ha assegurat que la majoria dels barcelonins han votat opcions no independentistes.





A més, ha sostingut que Ada Colau és qui ha d'avançar en les negociacions, i preguntat sobre si es reuniran, ha respost que espera poder parlar amb ella durant els propers dies: "Hi ha temps, demano assossec".





"Aquests dies anirem avançant i estic confiat que Colau es decideixi per un govern probarcelona", ha sostingut Collboni, que ha dit que la pilota està en la teulada de la líder d'BComú i ha assegurat que ella té dues opcions, pactar amb els independentistes o per un govern proBarcelona, en les seves paraules.





Ha defensat que els vots en les eleccions municipals van demostrar que el "60% de la població" ha optat per opcions no independentistes, i ha dit que el PSC té un paper clau per dirimir un embolic.





En ser preguntat per si seria fàcil governar amb Colau quan ja ho van fer en el mandat anterior i es va trencar el pacte, ha dit que ell només pensa en "mirar cap al futur".





Preguntat per unes pròximes eleccions autonòmiques, ha sostingut que el PSC "ha tornat" amb un projecte progressista a favor de la convivència, i ha asseverat que creu que seran una opció majoritària a Catalunya amb Miquel Iceta liderant.









BCN CANVI-CS





El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha assegurat que ha ofert a l'alcaldessa en funcions i segona en els comicis els vots dels sis regidors que ha obtingut per preservar "l'interès general de Barcelona, Catalunya i de la resta de l'Estat", i ha dit que no hi ha fissures amb Cs.





"Entre dos mals, hem d'escollir. I no volem que Barcelona tingui un alcalde independentista", ha explicat en una entrevista de Catalunya Ràdio, en què ha insistit que la seva preferència seria que Jaume Collboni fos alcalde, però ha recordat que no sumen.





Valls ha assegurat que no posa pressió sobre Colau i que entén que es tracta d'un moment complicat, tot i que ha subratllat que aquest és "un moment històric" i que Barcelona no és cosa de partits, pel que ha remarcat la necessitat de pensar en l'interès general.