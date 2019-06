Absències destacades en clau política al Cercle d'Economia a Sitges

Les diferències entre l'economia i l'actual cúpula de la Generalitat s'han fet evidents aquests dies a la XXXV reunió del Cercle d'Economia que es va celebrar a Sitges.









El procés segueix provocant fractures a tots els nivells institucionals i l'àmbit econòmic és un d'ells, com és el cas dels empresaris que representen l'IBEX-35. A nivell polític, la fractura és evident, i representants d'un bàndol i de l'altre no es parlen entre ells.





Des de la Generalitat, es pretén que els empresaris ajudin a implementar la República, cosa que tal com assenyala 'el confidencial digital', no agrada a l'empresariat, que vol treballar i fer la seva i que no entra en els plans de Torra, que confia a crear el seu propi Ibex.





Es critica Torra per polititzar el fòrum econòmic de Sitges, en el qual no es va dedicar en absolut a fer un balanç de l'any que porta a la presidència. Cal recordar, a més, que Torra no ha aprovat ni una sola llei en el seu mandat.





DIVORCI EVIDENT: ABSÈNCIES ABUNDANTS





Molta gent va faltar a Sitges. Ningú d'ERC, sense participació de JxCat, ni PP ni Ciutadans. Sí van estar Quim Torra, Pere Aragonès i Àngels Chacón. Per part del PSC, la representació va ser abundant.





En el cas de PP i Ciutadans, en no tenir responsabilitats administratives, han màx excusa que els representants d'Esquerra i JxCat.