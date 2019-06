La majoria d'homes espanyols assegura que ha crescut amb estereotips

El 69% dels homes espanyols ha afirmat que ha crescut basant-se en estereotips, tal com explica l'estudi 'Cal Ser Molt Home' de Gillette, que es va realitzar el passat mes de maig.





L'estudi afirma que el 75% dels enquestats no s'identifica amb el model tradicional d'home i que espera educar els seus fills, o ja ho fan, per a "no caure en els mateixos estereotips i normes de masculinitat sota els que ells van ser educats . Un 68% considera que no pel fet d'haver nascut home calgui "incloure sota el paraigua de la masculinitat".





EL 45% S'HA SENTIT PRESSIONAT A ADOPTAR 'ACTITUDS MASCULINES'





L'estudi també posa de manifest la dificultat d'ignorar els valors tradicionalment associats al concepte de masculinitat en la societat actual, i com la pressió social i la por a ser diferent influeixen en el comportament dels homes. En aquest punt, el 45% reconeix haver-se sentit pressionat "alguna vegada" per actuar dins de les normes que es pressuposen correctes.





Força, control o heterosexualitat són alguns dels aspectes als quals s'han vist educats gran part d'aquests homes. Frases com 'plorar en públic fa feble a un nom' o 'un home ha d'aguantar el dolor', són alguns dels conceptes que el 60% de la societat masculina afirma haver-se educat amb elles.





TASQUES DOMÈSTIQUES





Pel que fa a les responsabilitats, al 76% dels homes li agradaria educar ensenyant que les tasques domèstiques es comparteixen en igualtat; a un 75% li agradaria ensenyar que un home també pot demanar ajuda; a un 77% que els homes que no aconsegueixen les seves metes no són uns fracassats; o a un 84% li agradaria educar ensenyant que si guanyen menys que una dona no són inferiors, entre d'altres aspectes.





En el capítol d'aspecte físic, al 86% li agradaria transmetre que l'èxit no es mesura pel seu físic; al 61% que la força no genera confiança; al 76% que l'home no ha de mostrar el seu costat més dur per no perdre el respecte dels altres; o al 72% que els músculs no donen a l'home un aspecte varonil; entre d'altres supòsits.





En les relacions, tot i que el el 58% creu que la societat ensenya que un home que té moltes relacions és un triomfador, al 80% li agradaria educar en la idea contrària; així com a un 79% a què li agradaria educar en què un home que renuncia al sexe no és menys home; o un 86% vol educar en què un home no ha de sentir-se inferior si el seu cap és una dona, entre d'altres aspectes.





GILLLETTE FINANÇARÀ UN PROGRAMA DE XERRADES AMB ADOLESCENTS





Així, els joves podran debatre, reflexionar i aprendre en un entorn segur i de confiança coses tan elementals, però necessàries, com que la masculinitat no està renyida amb els sentiments, amb el sexe o amb el físic. L'objectiu final d'aquest curs és ajudar els joves a trencar qualsevol barrera que els impedeixi ser ells mateixos.