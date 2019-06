Espinar carrega contra la direcció de Podem i reclama una Assemblea Ciutadana per reorganitzar el partit

L'ex secretari general de Podem a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, ha demanat aquest diumenge la celebració d'una Assemblea Ciutadana -el màxim òrgan de decisió del partit- de manera urgent per afrontar el futur del partit morat.





L'exlíder critica obertament a la direcció de Podem per eliminar la "pluralitat de portaveus" i encaminar el partit a una "homogeneïtzació de missatges, discursos i perfils".





Espinar carrega contra la directiva per no "mantenir la pluralitat i l'aposta per interpel·lar des de diferents perfils amb una política d'aliances electorals i confluències més desenvolupades".





"Totes les organitzacions polítiques pateixen mutacions amb el pas del temps, però Podem ha patit amputacions en molt poc temps", assegura l'ex secretari general a Madrid, que lamenta que el partit s'encamini "a ocupar un paper testimonial".





Espinar lamenta les explicacions ofertes per la cúpula de Podem després de les eleccions del 28 d'abril i del 26 de maig, que semblen "una concatenació d'excuses". "És, si més no terriblement naïf pensar que els debats poden moure més d'un milió de vots", ha apuntat.





En aquest sentit, el dirigent carrega contra la direcció per la seva "model d'anàlisi exculpatori sobre cada succés de la política espanyola". "Sempre hi ha un encert que explica el que ha passat i, entre encert i encert, un milió de vots que es perden", ha sostingut.





D'altra banda, Espinar no entén "què aconsegueix Podem encoratjant un imaginari que converteix els independentistes a part del bloc progressista i l'espai del canvi en un actor subordinat del PSOE".





"La construcció simbòlica d'aquest bloc té sentit per a la configuració, en el curt termini, d'un govern de coalició però suposa una catàstrofe estratègica. Podem passaria de representar una irrupció popular i des de baix en la política institucional a consolidar-se com una elit política a l'esquerra ", sosté Espinar.





"No hi ha ningú avui Podem que no pensi que el raonable seria trobar-nos en una Assemblea Ciutadana", argumenta Espinar, que recorda que Podem és "un projecte del poble i no una nova elit política d'esquerres". "Hi ha marge per a una política de canvi a l'altura del nostre poble", ha reblat.







Espinar va abandonar Podem el 25 de gener després d'argumentar que no es donaven "les condicions" per portar el projecte en condicions. "Participar en un projecte polític implica compartir valors, idees i posar-les en marxa", assegurava llavors.





El llavors secretari general dels morats va deixar llavors el seu escó a l'Assemblea de Madrid i al Senat, on estava com a portaveu. La seva sortida es va produir tan sols una setmana després que Íñigo Errejón anunciés que es presentava com a candidat a presidir la Comunitat per la plataforma Más Madrid.





La seva marxa del projecte liderat per Pablo Iglesias es va produir, principalment, després de sentir-se "menyspreat" per la direcció nacional per apostar per una solució negociada amb Errejón per evitar una llista alternativa a Madrid, com va acabar passant finalment.