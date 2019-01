La petició dels barons de negociar amb Errejón i la dimissió d'Espinar fan rectificar Iglesias

La crida a la "negociació" ia la "unitat" que van fer 10 secretaris regionals de Podemos reunits divendres passat a Toledo, així com la dimissió de Ramon Espinar, anunciada el mateix dia, han pesat en el canvi de postura de la direcció del partit morat, la portaveu parlamentària del qual, Irene Montero, anunciava dilluns que estan disposats a explorar possibilitats per arribar a un acord amb Iñigo Errejón .





La reunió de divendres passat a Toledo, convocada pel líder castellanomanxec José García Molina, va concloure amb una declaració en la qual es apel·lava a la "confiança, la unitat, la coordinació i la negociació", en referència a la crisi oberta a Madrid per la decisió d'Iñigo Errejón de concórrer a les eleccions autonòmiques de maig a la candidatura Más Madrid, la de l'alcaldessa de la capital Manuela Carmena.





Un anunci, el de Errejón, que va suposar el rebuig per part de Pablo Iglesias, que va deixar clar que aquest "no és Carmena" i que li anava a presentar batalla amb una candidatura de Podemos. Una decisió que suposava anar dividits a les autonòmiques en un territori clau com és Madrid amb la consegüent repercussió que això pot comportar per a altres territoris.





DECLARACIÓ DE TOLEDO





La preocupació dels líders territorials per la maniobra d'Errejón i la possible divisió de forces va quedar plasmada divendres a la "Declaració de Toledo", que va ser subscrita per deu dirigents territorials: a més del de Castella-la Manxa, els d'Euskadi, Múrcia, la Rioja, Balears, Extremadura, València, Canàries, Aragó i Astúries.





Però al mateix temps que aquests dirigents intentaven que les aigües tornessin al seu curs en la formació estatge, es va produir la dimissió de Ramon Espinar dels seus càrrecs orgànics, així com el seu abandonament del Senat i de l'Assemblea de Madrid.





Precisament també per les discrepàncies amb la direcció, ja que estava apostant per arribar a un acord amb Errejón a Madrid i d'aquesta manera evitar una llista alternativa per la qual Podemos, a més, encara no té un clar candidat. Segons les fonts consultades, Espinar es va anar després de sentir-"menyspreat" per la direcció nacional en els seus plantejaments.









Aquests fets, juntament amb una reflexió més pausada de la situació, segons les fonts consultades, han fet efecte en la direcció de Podem. I així es reflectia aquest matí a les declaracions de la portaveu Parlamentàries del Grup al Congrés, Irene Montero, que

ha explicat que la seva formació està oberta a explorar la possibilitat d'arribar a un acord amb Íñigo Errejón i amb tots els actors polítics que estiguin disposats a impedir que el PP, Cs i Vox puguin governar la Comunitat de Madrid.





Montero no ha exclòs fins i tot la possibilitat que aquest diàleg fructifiqui en una candidatura única. Això suposa una rectificació respecte a la setmana passada quan la pròpia Montero va anunciar que presentarien un candidat alternatiu a Errejón.