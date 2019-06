Galàxia Gutenberg recupera amb motiu del seu 50 aniversari el llibre 'La filosofía y su sombra', primera obra publicada del filòsof Eugenio Trías que el mateix autor va considerar "una bomba" en l'època a que va ser publicada --l'any 1969, quan el franquisme afrontava la seva recta final a Espanya--.





"Va ser un llibre important, l'any havia començat calent amb una situació delicada: l'assalt d'estudiants al rectorat de la Universitat de Barcelona. Es va defenestrar el bust de Franco i això va ser pitjor, perquè es va declarar l'estat d'excepció i després va venir la detenció d'Enrique Ruano", ha explicat el filòsof Miguel Morey, que escriu el pròleg de la nova edició.





Per a Jordi Ibáñez, director del Centre d'Estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET), "impressiona molt" que el llibre arribés a publicar-se en aquesta data. "Aquesta obra té una importància històrica, però també genealògica perquè és el primer llibre de Trías i moltes coses van sortir d'aquí", ha explicat.





El llibre portava la provocació incorporada amb aquesta portada en què apareixen filòsofs com Plató amb bigotis, pegats o ulleres incorporats. També compta amb anècdota que el mateix Trias sempre recordava: una errada en l'edició original, en un paràgraf que acabava amb un 'Fins aquí Antonio' --en al·lusió al nom d'un corrector de l'època--.





'La filosofia i la seva ombra' va veure la llum amb l'objectiu d'"obrir una tercera via" en la filosofia espanyola: el que en el seu moment es va conèixer com estructuralisme, però que en realitat responia a un "neonietzscheanisme". "Era un filòsof agosarat, en un moment en què semblava que la filosofia no podia fer-se amb un vocable pla i sense pedanteria", ha apuntat.





Per Morey, la principal clau d'aquesta obra primerenca estava en "la denúncia de les bones paraules de l'humanisme per ocultar males raons". I Rosa Regàs, companya universitària de Trías i responsable llavors de la publicació en Seix Barral, ha reiterat aquesta vigència d'un pensament que reflexionava sobre "coses que un pensava que eren segures i al cap dels anys s'adona que no són així".





"Eugenio i jo érem molt amics i ell abocava sobre mi coses que jo no entenia, fins que va passar un temps. M'he adonat que ara sóc infinitament més capaç d'entendre-ho, i em apostaria li la vida a que ell tampoc sabia sobretot el que deia i contenia la seva obra", ha comentat amb humor Regàs.





L'escriptora ha recordat com va presentar l'obra a Carlos Barral, un dels editors "més oberts de l'època", i es va llançar a publicar-la tot i els problemes que pogués tenir. Temps després, Regàs ha afirmat que l'editor català "presumia de tenir en la seva col·lecció al filòsof més jove del país".





El seu fill, l'editor David Trías --també ha estat present la vídua del filòsof, Elena Rojas--, ha elogiat la figura d'un autor que "escrivia molt bé i sabia com titular llibres amb jocs de contraris". "Aquest llibre sortir en un moment molt important per a ell: va publicar el maig del 69, al setembre va morir el seu pare i a l'octubre vaig néixer jo", ha conclòs.