L'excomissari cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ha defensat aquest dilluns que la seva gestió al capdavant del cos s'ha basat en "recuperar la normalitat institucional" i que l'ha fet des de la neutralitat política i per servir a tota la ciutadania.









En una carta dirigida a tots els mossos, Esquius s'ha acomiadat del cos després que el conseller d'Interior, Miquel Buch, hagi anunciat aquest dilluns la seva destitució i el seu relleu pel fins ara cap d'Informació del cos, Eduard Sallent.





"He procurat fer-ho pensant en recuperar la normalitat institucional, amb tots els estaments, cossos i actors socials, des de la neutralitat política i amb la voluntat final de servei a tota la ciutadania", ha sostingut Esquius.





Esquius ha remarcat que considera que aquest posicionament "amb voluntat al servei del poble" contribueix a enfortir al cos i que sigui reconegut com una policia professional.





"Durant aquests mesos, amb l'ajuda dels comissaris superiors i de la resta de comandaments, he intentat prendre les decisions que m'ha semblat que eren les millors per a l'època que m'ha tocat dirigir el cos", ha afegit.





"PER SORPRESA"





En el seu comiat als mossos, Esquius ha dit que la seva destitució, que s'ha fet pública aquest dilluns, li va ser comunicada "per sorpresa" dimecres passat.





"Ha estat un honor per a mi representar el cos durant aquests onze mesos i agraeixo als que al seu dia em van encarregar, i especialment a tots vosaltres, per haver-me ajudat amb el vostre compromís i lleialtat. Compromís i lleialtat que no interpreto només cap a la meva, sinó també cap a la nostra funció com a servidors públics", ha exposat.









Esquius ha assegurat que assumeix la seva substitució "amb el mateix sentit del deure" que quan li van proposar assumir el càrrec de cap dels Mossos.





"Tinc clar que, per sobre de tot, ens devem a l'organització i ha de prevaler el millor per al nostre cos. I, si ara els màxims responsables del Departament han cregut que el millor era el meu relleu, cal acceptar-ho", ha raonat.





DESTITUCIÓ





Esquius va ser nomenat fa onze mesos substituint Ferran López, que va assumir la prefectura dels Mossos durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució quan el major Josep Lluís Trapero va ser cessat.





S'ha posat a disposició de Sallent "per a tot allò que necessiti" i li ha desitjat encerts pel bé de l'organització policial.