Apple posa punt i final a iTunes

Arriba el final per a un dels productes més coneguts d'Apple. La tecnològica ha anunciat que tancarà iTunes, la seva plataforma de venda de contingut audiovisual per llançar diferents plataformes on es distribueixi música, pel·lícules, programes de televisió i podcasts per separat.









Segons informa 'Bloomberg', la companyia dirigida per Tim Cook llançarà aquestes aplicacions pròximament per competir amb altres canals segmentats que ja venen cançons o pel·lícules. El citat mitjà explica que Apple tindrà la seva pròpia eina per a cada un d'aquests canals.