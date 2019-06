Shakira declara aquest dijous davant un jutjat d'Esplugues per frau

El Jutjat d'Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat ha citat a la cantant Shakira aquest dijous 6 de juny, en comptes del 12 com estava previst, perquè declari com investigada per un presumpte frau fiscal de més de 14,5 milions d'euros, ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.









Aquest jutjat d'Esplugues --on ella viu-- va rebre per repartiment la querella de la Fiscalia per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), a través de 14 societats en països com Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà.





En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragó considera que la cantant va deixar de presentar la liquidació de l'IRPF i IP els exercicis de 2012, 2013 i 2014, produint un perjudici econòmic a la Hisenda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) i de 2.191.771,58 euros (IP).