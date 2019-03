Shakira estudia anar a viure a Andorra

La cantant colombiana Shakira està estudiant la possibilitat de traslladar la residència a Andorra i deixar les Bahames a causa dels problemes amb la Hisenda espanyola.









L’artista sud-americana es planteja Andorra perquè és l'únic territori de tributació moderada situat a tocar d'Espanya i això li permetria estar a prop de Gerard Piqué.





La possibilitat que Shakira acabi residint al Principat és un dels motius pels quals Piqué va entrar en l’operació de l’adquisició del Futbol Club Andorra, segons informa el Diari d'Andorra.





Shakira resideix oficialment a les Bahames però la Hisenda espanyola no s'ho creu i li ha fet pagar ja primer vint milions d’euros de multa i després un dipòsit de 14,5 més.





Un jutjat d’Esplugues de Llobregat ha admès a tràmit la querella presentada per la fiscalia contra la cantant i l’ha citat a declarar el 12 de juny. La fiscalia sosté que la cantant Shakira ha comès sis presumptes delictes de frau a Hisenda per l'impagament d’impostos de la renda i del patrimoni durant el 2012, 2013 i 2014.





HISENDA





La Hisenda espanyola considera que la residència a les Bahames és fictícia i que només ha estat en aquell país en moments molt puntuals. Els inspectors mantenen que la colombiana viu a Espanya amb el marit i els fills i que hi passa més de 183 dies l’any, amb la qual cosa consideren que ha de pagar els impostos a Espanya.





L'opció d'Andorra té d'altres avantatges, ja que Shakira no obté els ingressos en un sol lloc, sinó que li arriben de diferents països, especialment amb les gires. Com que la colombiana és una marca global el Principat seria un lloc aconsellable per residir ja que la principal base d'ingressos no és Espanya.





La ubicació a dues hores en cotxe de Barcelona facilitaria les trobades amb Gerard Piqué i, segons fonts coneixedores, la idea passaria perquè els fills de la mediàtica parella també visquessin al Principat.