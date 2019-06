El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha dictat acte de transformació en procediment abreujat (equivalent al processament) per a l'expresident valencià Francisco Camps pels tripijocs en l'adjudicació de la Generalitat a l'empresa de la trama Gürtel Orange Market en l'edició de Fitur de l'any 2009.









Segons l'acte, el magistrat proposa jutjar a Camps per un delicte de prevaricació, tot i que deixa la porta oberta a una imputació més àmplia en aquesta peça 5 del cas Gürtel, ja que fins al moment li havia investigat també per frau.





Pel magistrat, la investigació s'ha revelat "un arsenal d'indicis, molt consistents, cada un d'ells prou acreditat, que permet afirmar que el llavors president de la Generalitat va participar en el direccionament del contracte de Fitur 2009 a favor d'Orange Market".





Segons De la Mata, l'adjudicació de 2009 es correspon amb la forma d'actuar de Camps des de 2005 en relació a aquesta empresa de la trama Gürtel "a canvi de la seva paciència i resignació davant l'impagament de la multimilionària deute que el PP de la comunitat tenia amb Orange Market, i la seva col·laboració en acceptar les il·legals fórmules de pagament que el PP utilitzava per anar cancel·lant la indicada deute.





El jutge reconeix que "no hi ha documents que acreditin fefaentment" que Camps donés instruccions a l'exdirectora general de Promoció Institucional Dora Ibars perquè adjudiqués 'a dit' a Orange Market la construcció de l'estand a Fitur 2009, com tampoc "converses telefòniques, correus electrònics o missatges "entre els dos o entre Ibars i les" col·laboradores directes" de l'expresident, és a dir, el seu llavors cap de premsa Nuria Romeral o l'exconsellera Paula Sánchez de León.





A més, De la Mata sosté que "no s'ha de buscar" la signatura de Camps a "resolució o document adjudicador algun, ja que és obvi que a Presidència de la Generalitat no corresponien tals poders legals que, en aquest cas concret, estaven assignats als òrgans de contractació de cadascuna de les entitats o institucions expositores a l'estand de Grans Esdeveniments de Fitur 2009".





Ara bé, això no vol dir, afegeix el magistrat, que "no hagi quedat acreditat en la causa que no proporcionés aquestes instruccions directes i intervingués en l'adreçament d'aquest contracte a favor d'Orange Market".





DECLARACIÓ "DIRECTA I CONTUNDENT" D''EL BIGOTES'





I és que després d'haver escoltat suposats implicats i testimonis, atorga total credibilitat a la declaració "directa i contundent" que va prestar fa uns mesos el que va ser màxim dirigent d'Orange Market, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', ja que va donar detalls sobre "les circumstàncies, la forma, el temps i la manera en què tal influència directa es va produir i la participació que Camps va tenir en la mateixa".





De la Mata recorda en el seu acte que l'expresident regional va negar qualsevol imputació en l'adjudicació de l'estand de Fitur a aquesta empresa de la Gürtel i també va dir que amb prou feines coneixia al 'Bigotes'. No obstant això, el magistrat no li creu i dedica diversos paràgrafs del seu acte a explicar per què considera que tots dos si mantenien una "relació personal d'amistat i de confiança".





Així, el jutge torna a creure al 'Bigotes' quan explica que la relació professional va començar com a mínim el 2003, "amb els primers actes del PP dels que es va encarregar Pérez Alonso per a la Comunitat Valenciana", però era també "una relació personal i familiar amb alt grau d'amistat i de confiança".





Segons De la Mata, "hi ha múltiples indicis que sustenten aquesta afirmació, que és mantinguda amb fermesa per Pérez Alonso tot i la contundent negativa de Camps". En termes semblants es va pronunciar Isabel Jordán, exadministradora d'algunes empreses de Gürtel, quan va comparèixer a l'Audiència Nacional.





És més, l'instructor destaca en el seu escrit que Jordà va relatar "haver vist personalment a Camps abraçar Pérez Alonso dient-li 'T'estimo, amic'"; haver escoltat 'El Bigotes' "parlar per telèfon amb Camps en termes personals i haver-lo acompanyat a la farmàcia de la seva dona almenys en una ocasió".





I a més, Jordà va aportar documentació, que consta en la causa, que acredita que Camps va estar en les noces d'El Bigotes' i que aquest disposava del número de telèfon mòbil personal de l'expresident valencià.





COMPROMISOS MUTUS





El magistrat també constata en el seu acte "múltiples evidències que Camps i Pérez Alonso van aconseguir compromisos mutus: el primer li assegurava al segon treball (la producció de tots els actes del PP a la Comunitat Valenciana), i el segon es traslladava a València i muntava allà l'empresa del Grup Correa.





Segons el jutge, "aquest corrent de serveis entre el PP i Orange Market va generar un deute molt voluminosa, que va arribar a elevar-se a uns 800.000 euros i que estava impagada", de manera que el partit "va utilitzar diferents estratègies per gestionar aquesta situació, totes il·lícites".





"La primera, el pagament de part d'aquests deutes mitjançant pagaments en metàl·lic (de quantitats obtingudes amb donacions il·legals d'empresaris valencians), la segona, el gir de factures falses d'Orange Market a empresaris valencians, que les assumien i pagaven", explica de la Mata, que apunta que Camps "estava plenament al corrent de l'existència del deute, així com dels dos procediments il·lícits que es van implementar per pagar-la".





Pel que fa a l'adjudicació en concret de 2009, el jutge veu total coincidència entre els testimonis que van prestar 'El Bigotes' i una de les seves empleades, Mónica Magariños, i conclou que Camps va decidir donar aquest contracte a l'empresa de Gürtel. A més, subratlla que Orange Market disposava des de 2005 dels plecs del concurs amb antelació.





"Dora Ibars es va limitar el dia a comunicar als expositors que Orange Market produiria i construiria els estands, sense cap marge de maniobra. De fet, les gestions amb l'empresa (negociació i pressupostos) es van realitzar directament des de la Direcció General de Promoció Institucional , on s'enviaven documents i pressupostos, limitant-se les entitats expositores a identificar les necessitats que tenien en els seus estands i a actuar com se'ls ordenava des de la Direcció General de Promoció Institucional", subratlla.





El jutge considera que "hi ha evidències" que 'El Bigotes' va conversar amb Camps per assegurar-se que l'adjudicació li seria assignada, com cada any, confirmant-aquest que no es preocupés i que seguís treballant, començant immediatament a rebre trucades de la direcció General de Promoció Institucional per a treballar en la preparació de la Fira, inclòs l'estand de Grans Esdeveniments".





IL·LEGALITAT MANIFESTA





Per tot això, l'instructor proposa jutjar a Camps per un delicte de prevaricació administrativa, el qual, tal com recorda l'acte, es comet en aquells "supòsits en què la posició de superioritat que proporciona l'exercici de la funció pública s'utilitza per imposar arbitràriament el simple capritx de l'autoritat o funcionari, perjudicant al ciutadà afectat (o als interessos generals) en un injustificat exercici d'abús de poder.





"Tots es van confabular per adjudicar els contractes a l'empresa que Camps havia decidit que assumís l'execució d'aquest contracte. No va poder haver-hi una situació de confusió, error, o d'interpretació normativa alternativa. Estem davant d'una situació d'il·legalitat manifesta que Camps coneixia", indica l'acte.