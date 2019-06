Preocupació per la influència de l'independentisme en el poder econòmic a Catalunya

L'independentisme, en els últims mesos, ha guanyat força en sindicats i institucions causa de la gran capacitat de mobilització dels seus partits, que han aconseguit l'èxit en les eleccions sindicals i de la Cambra de Barcelona.









D'aquesta manera, l'independentisme s'ha fet fort en les eleccions sindicals del sector públic català, entrant amb 35 delegats de la Intersindical-CSC sent, d'aquesta manera, la segona força sindical i millorant, amb escreix, el resultat de fa dos anys.





Les responsabilitats del sindicat són les de lluitar pels drets laborals dels treballadors catalans i, fonts sindicals, expliquen que alguns dels delegats independentistes tenen en ment lluitar per la república des de dins de l'organisme.





El president de l'associació d'empresaris contraris a la secessió Empresaris de Catalunya, Carlos Rivadulla, tal com recull 'elEconomista', explica que l'independentisme té com a estratègia "colonitzar les institucions perquè tot es dirigeixi a promoure el separatisme".





EINES DE PAÍS DE L'ANC





La candidatura Eines del País de l'ANC va aconseguir, a mitjans de maig, la majoria absoluta a la Cambra de Comerç de Barcelona, designant a Joan Canadell com el seu president.





D'aquesta manera, l'independentisme ha entrat en el poder econòmic i guanya punts per pressionar per la independència des d'aquesta via, ja que la majoria absoluta permet que el corrent separatista ocupi llocs en tots els organismes de presa de decisions.