El VII Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona arrencarà aquest dimecres amb l'actuació de Carla Bruni i el seu disc 'French Touch', i es prolongarà fins al 15 de juliol amb les actuacions de Woody Allen, Mariah Carey, Kraftwerk, The Beach Boys i Roger Hodgson, entre d'altres.









Després de Bruni, el festival acollirà la Gala Ballet Étoiles de l'Òpera de París (França) amb peces com 'El llac dels cignes', 'Txaikovski Pas de Deux', 'El Corsario' i 'El Quixot'.





La diva Mariah Carey debutarà a Barcelona el dia 10 amb l'únic concert a Espanya de la gira 'Caution World Tour', mentre que Diego 'El Cigala' commemorarà el 15 aniversari del llançament de 'Lágrimas Negras'.





El cantant de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Joan Dausà portarà a l'escenari la seva 'Ara Som Gegants', i Los Planetas celebraran l'aniversari del llançament de 'Una semana en el motor de un autobús'.





La nit del 15 de juny, l'estrella indie Zahara posarà de llarg 'Astronauta', i el duet Fuel Fandango desplegarà la fusió de flamenc-cobla amb música negra i ritmes de l'electrònica d'avantguarda.





ROLANDO VILLAZÓN





El tenor Rolando Villazón passarà pel festival el 17 de juny, i el cineasta nord-americà Woody Allen actuarà a la capital catalana acompanyat de la Eddy Daves New Orleans Jazz Band, en un viatge de jazz.





Izal presentarà la gira 'Autoterapia', i els Gipsy Kings convertiran els jardins de Pedralbes en una festa el 21 de juny amb la seva música que travessa generacions.





Després, Ana Belén portarà al festival el seu nou treball 'Vida', i Christopher Cross desgranarà els èxits de la seva carrera que li han valgut cinc premis Grammy.





Després que el 2018 Gary Clark Jr es consolidés com un dels guitarristes més importants de blues del moment, arriba al festival el 29 de juny amb 'This land', mentre que 'Premiere. De Broadway a Hollywood' proposa un viatge per les melodies de la memòria col·lectiva.





La guanyadora d'un Grammy Joss Stone presentarà els seus grans èxits en el marc del 'Total World Tour', abans que la música celta de Carlos Núñez i la banda de foltk irlandesa The Chieftains arribin al festival.





KRAFTWERK AL JULIOL





La nit del 5 de juliol hi haurà un doble concert de Blas Cantó i Pedro Capó, i l'endemà l'obra d'art total de Kraftwerk arribarà al festival.





Il Divo prendrà el relleu amb 'Timeless', i Gilberto Gil desgranarà les notes de 'OK OK OK', abans de l'arribada de Roger Hodgson i la seva música llegendària.





Enfilaran les últimes jornades Juanes el 10 de juliol, les cançons de sempre de The Beach Boys, i Laura Pergolizzi, més coneguda com LP.